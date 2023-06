Le Grand Portneuf change de mains

Photo fournie par Le Grand Portneuf.

Fondé en 1990 et exploité par la famille Carpentier, pendant toutes ces années, le club de golf Le Grand Portneuf de Pont-Rouge a maintenant de nouveaux propriétaires. Raymond Carpentier, fondateur et président de l’entreprise, estimait qu’il était maintenant temps de passer la main, mais que la décision n’avait pas été facile à prendre. C’est l’homme d’affaires Christian Giguère, de Saint-Raymond, qui contrôle déjà plusieurs entreprises de la région, dont la société Machitech de Saint-Marc-des-Carrières, qui a réuni autour de lui quelques solides partenaires financiers afin de se porter acquéreur du Grand Portneuf en assurant de maintenir en place toute l’équipe d’exploitation actuelle. La transaction n’inclut pas le projet de la Cité-Jardin du Grand Portneuf qui est actuellement en phase de réalisation entre la rivière Portneuf et les allées de golf du Grand Portneuf. Sur la photo, de gauche à droite : Christian Giguère et Raymond Carpentier.

Québec à 221 mètres d’altitude

Photo fournie par CCNQ

Dans le contexte de La capitale s’anime, la Commission de la capitale nationale du Québec (CCNQ) vous invite aujourd’hui 22 juin à visiter gratuitement l’Observatoire avec une vue exceptionnelle à 360 degrés pour découvrir la capitale sous un autre angle. Cette journée marque aussi le 28e anniversaire de la CCNQ. Situé au 31e étage de l’édifice Marie-Guyart, l’Observatoire est un lieu de prédilection pour admirer la capitale de son plus haut point d’observation à 221 mètres d’altitude et à travers quatre façades entièrement vitrées. Aucune réservation n’est nécessaire pour la journée portes ouvertes. Le principe du premier arrivé premier servi sera appliqué. Pour d’autres informations sur l’Observatoire de la capitale, visitez le site web observatoire-capitale.com

Un autre atout pour L’Antidote Médias

Photo fournie par L’Antidote Médias

L’Antidote Médias me fait savoir que Bernard Laberge (photo) vient de se joindre à son équipe à titre de vice-président Contenu et stratégies. Bien connu dans le monde des médias, Bernie, pour les intimes, cumule plus de 27 années d’expérience dans l’univers de la radio, en tant qu’animateur et directeur de la programmation. À Québec, il a travaillé pour Énergie 98,9, CKOI 102,1, FM 93 et Rythme 102,9. Son parcours l’a aussi amené à relever de nombreux défis dans les régions du Bas-Saint-Laurent, des Bois-Francs, de l’Abitibi, de Montréal, du Lac-Saint-Jean et du Saguenay. Enfin, pendant cinq ans, il a enseigné au Collège Radio-Télévision de Québec. Bernie est en poste depuis le 12 juin dernier.

60 ans de mariage

Photos fournies par la famille

Le 22 juin 1963, Lisette Guillot et Réjean Garneau, maintenant de l’arrondissement Sainte-Foy, s’unissaient à l’église de la Nativité de Notre-Dame de Beauport, entourés de leurs familles et de leurs proches. Soixante ans plus tard, leur amour a traversé le temps et est toujours présent. Leurs fils (Alain, Luc et Marc Garneau) tiennent à souligner cet événement et les remercier de leur amour, de leur présence et des fortes valeurs transmises pendant toutes ces années. Félicitations.

Anniversaires

Photo tirée de sa page Facebook

Paul Shoiry (photo), conseiller municipal et maire de Sillery entre 1990 et 2002 ; conseiller municipal à Québec, district de Saint-Louis–Sillery et chef de l’opposition officielle de novembre 2013 à novembre 2017 ; consultant développement organisationnel, 67 ans... Daniel Thomas, comédien québécois, 50 ans... Emmanuelle Seigner, actrice française, 57 ans... Dan Brown, romancier américain, 59 ans... Cyndi Lauper, chanteuse américaine, 70 ans... Meryl Streep, actrice, Oscar de la meilleure actrice en 1983, 74 ans... Lindsay Wagner, actrice de cinéma et de télé, 74 ans... Jean-François Bertrand, fils de l’ex-premier ministre Jean-Jacques Bertrand, 77 ans.

Disparus

Photo fournie par la famille

Le 22 juin 2013 : Eugène Dallaire (photo), 91 ans, un des pionniers du commerce automobile à Lévis... 2022 : Clovis Gagnon, 96 ans, député de la Matapédia de 1953 à 1960 pour l’Union nationale... 2021 : Dr Pierre Ferron, ORL, 83 ans, oto-rhino-laryngologiste et fondateur du Programme pour l’implant cochléaire de l’Hôtel-Dieu de Québec... 2021 : René Robert, 72 ans, hockeyeur québécois qui fut membre de la fameuse « French Connection » chez les Sabres de Buffalo dans les années 1970... 2019 : Pierre Fortier, 86 ans, député libéral d’Outremont (1980-1989) et ministre délégué aux Finances et à la Privatisation... 2017 : Louis Rochette, 60 ans, avocat associé chez Lavery à Québec... 2017 : Hervé Filion, 77 ans, conducteur de courses sous harnais québécois avec 15 600 victoires dans sa carrière... 2015 : James Horner, 61 ans, compositeur américain (Titanic)... 2014 : Élianne Picard, 87 ans, mère de Gilles Lehouillier, maire de Lévis... 1997 : Louis Fortin, 69 ans, homme de radio et comédien longuement associé à Radio-Canada... 1997 : Gérard Pelletier, 78 ans, journaliste, politicien et diplomate... 1993 : Michel Noël, 70 ans, le légendaire Capitaine Bonhomme... 1969 : Judy Garland, 47 ans, chanteuse et actrice américaine... 1987 : Fred Astaire, 88 ans, danseur, acteur, chorégraphe américain.