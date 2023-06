Le Mondial de hockey junior 2025 aura lieu dans cette ville canadienne bien connue

Ayant accueilli avec succès le tournoi en 2009, la ville d’Ottawa recevra le Championnat mondial de hockey junior du 26 décembre 2024 au 5 janvier 2025, a-t-il été confirmé jeudi.

Le pari du groupe formé des Sénateurs, de Tourisme Ottawa, de la Ville, de la province de l’Ontario et du Ottawa Sports and Entertainment Group, entre autres, a rapporté gros. Le domicile des «Sens», le Centre Canadian Tire, constituera le principal lieu des rencontres : 17 seront disputées dans cet aréna de plus de 18 000 sièges, ce qui inclut les demi-finales et les finales pour les médailles d’or et de bronze. Également, 14 parties se tiendront à la Place TD, une infrastructure pouvant contenir 9000 personnes.

- À lire aussi : Exode à Calgary: ces trois joueurs voudraient quitter

- À lire aussi : Caroline Ouellette: chevalière et membre du Temple la même journée!

«Accueillir le Mondial junior, c’est un privilège. Nous sommes reconnaissants envers la Fédération internationale de hockey sur glace [IIHF], qui nous fait confiance pour tenir l’événement en son nom pour une 19e fois en sol canadien, et envers la Ligue canadienne pour son soutien indéfectible du tournoi, année après année», a souligné Pat McLaughlin, chef de l’exploitation de Hockey Canada, dans un communiqué.

«Nous nous réjouissons du retour du Championnat mondial junior de l’IIHF au Canada en 2025, a ajouté Luc Tardif, président de l’IIHF. Aucun doute, les gens d’Ottawa ont le hockey bien à cœur, comme on l’a vu lors du Championnat mondial junior 2009, où régnait une ambiance extraordinaire. Le Mondial junior est un événement très attendu qui occupe une place unique dans le calendrier, en plein temps des Fêtes.»

En 2009, plus de 450 000 spectateurs ont assisté à l’événement qui a généré 80,5 millions $ en retombées économiques pour l’Ontario. Le Canada en avait profité pour enlever les grands honneurs. Certains se rappellent notamment des buts de Jordan Eberle en demi-finale contre la Russie.

L’hiver prochain, l’élite junior a rendez-vous en Suède. L’unifolié tentera de conserver son titre qu’il a empoché à Halifax et Moncton en 2023.