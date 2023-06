Le pouvoir d’achat diminue pour les moins nantis en raison de l'inflation

Malgré les généreux chèques du gouvernement pendant la pandémie, l’inflation et la hausse des taux d’intérêt frappent de plein fouet les citoyens, surtout les ménages à faible revenu.

Même si les affaires sont excellentes pour Sylvain Gauthier, qui sillonne les parcs industriels de la Rive-Sud de la région de Montréal avec sa cantine, il voit bien que certains travailleurs l’ont plus difficile que d’autres.

«On a des clients qui ne viennent plus. Ceux qui étaient plus serrés ne viennent pas», raconte le proprio de la cantine mobile, qui va à la rencontre des gens depuis 35 ans.

«La clientèle est différente un peu. Ils font un petit peu plus attention. Des fois, au lieu de prendre un repas, ils prennent juste une sandwich», poursuit l’homme, qui cherche un retraité à temps partiel pour l’aider à souffler un peu.

Soupe populaire pour les travailleurs à temps plein

La hausse des prix a des effets bien réels pour les Québécois, et les moins nantis y goûtent sévèrement.

«C'est dramatique, la situation actuelle pour les ménages à faible revenu. On a vu une hausse de 20% de la demande pour les banques alimentaires en fin 2022 par rapport à l'année précédente, et 34% par rapport à 2019. Et la demande continue d'augmenter pour 2023 avec les données qu’on a jusqu’ici», souligne Martin Munger, directeur des Banques alimentaires du Québec.

Photo Courtoisie, Moisson Mauricie-Centre-du-Québec

Les chèques du gouvernement pendant la pandémie ont répondu à la situation d'urgence, mais ont été largement insuffisants pour compenser la perte de pouvoir d’achat des gens, explique-t-il.

«L'augmentation des salaires des gens à faible revenu et des prestations comme l'aide sociale n'a pas suivi l'inflation du tout. Et ces gens-là ont subi des pertes importantes de leur pouvoir d'achat», dit-il.

La situation empire, ajoute-t-il, avec l'arrivée de plusieurs travailleurs à faible revenu. «Ce qu'on voit dans nos enquêtes, c'est une augmentation des travailleurs à faible revenu qui utilisent les banques alimentaires. On parle de gens qui contribuent à l'économie, qui travaillent à temps plein, mais qui malgré ça n'ont pas suffisamment d'argent dans leurs poches pour se nourrir et nourrir leur famille.»

Les riches s'en sortent

Cette réalité est documentée par le Directeur parlementaire du budget (DPB) dans un rapport publié jeudi. Près de trois ans après le début de la pandémie, 20% des ménages qui gagnent les revenus les plus faibles sont incapables d’affronter la hausse du coût de la vie avec leurs propres sources de revenus, indique le DPB. Ce sont les transferts gouvernementaux qui contribuent largement à la préservation de leur pouvoir d’achat.

Mais ce n’est pas le cas des ménages les mieux nantis. Ceux-ci «sont plus en mesure d’encaisser les contrecoups du coût de la vie avec leurs propres sources de revenus», souligne le DPB.

Bien que leur revenu de marché ait augmenté de 5,1%, les ménages à faible revenu ont subi une inflation de 10,7% depuis le dernier trimestre de l’année 2019. L’augmentation du taux directeur de la Banque du Canada a également entraîné une augmentation des paiements des intérêts pour tous les ménages, et cette réalité frappe plus sévèrement les ménages gagnant les revenus les plus faibles, note l’étude.