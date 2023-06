Les astronautes dans l’espace seraient plus à risque de contracter des infections

Le système immunitaire des astronautes dans l’espace serait affaibli, ce qui expliquerait leur sensibilité aux maladies infectieuses, mais ce phénomène disparaîtrait dès leur retour sur Terre.

C’est ce qu’a révélé une étude réalisée par l’Université et l’Hôpital d’Ottawa et financée par l’Agence spatiale canadienne.

Il a en effet été prouvé que les personnes à bord de la Station spatiale internationale (SSI) souffraient souvent de démangeaisons cutanées ainsi que de troubles respiratoires et non respiratoires. Elles propagent également des particules virales notamment du virus Epstein-Barr, du virus responsable du zona, du virus de l’herpès, ainsi que du cytomégalovirus.

Cependant, les gènes retrouvent leur état habituel de quelques semaines à un an après le retour des astronautes, ce qui suggère que «la gravité terrestre joue un rôle crucial dans le fonctionnement optimal du système immunitaire des astronautes», peut-on lire dans le communiqué publié jeudi. Ces résultats suggèrent que les astronautes courent un risque accru d’infection pendant au moins un mois après l’atterrissage.

«Une immunité affaiblie augmente le risque de maladies infectieuses, ce qui limite la capacité des astronautes à remplir leurs exigeantes missions dans l’espace. Si une infection ou un trouble immunitaire devait s’aggraver au point de nécessiter une attention médicale, l’accès à des soins ou à des médicaments, ou la possibilité d’une évacuation seraient limités», a indiqué le Dr Guy Trudel, médecin et chercheur en réadaptation à L’Hôpital d’Ottawa, et professeur au Département de médecine cellulaire et moléculaire de l’Université d’Ottawa.

En revanche, l’équipe de recherche n'a pas pu déterminer combien de temps il fallait au système immunitaire pour récupérer sa pleine puissance.

C'est le «transfert liquidien» qui serait responsable de ce phénomène, soit la redistribution du plasma sanguin du bas vers le haut de l’organisme, y compris du système lymphatique. Ce phénomène entraîne une réduction de 10 à 15 % du volume plasmatique dans les premiers jours du séjour dans l’espace.

L’équipe de recherche a étudié l’expression des gènes dans les leucocytes (globules blancs) d’une cohorte de 14 astronautes, dont trois femmes et 11 hommes, qui ont séjourné dans la SSI pour une durée de 4,5 à 6,5 mois entre 2015 et 2019.