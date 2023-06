Malgré sa fiche immaculée de 19 victoires: «Je gagne grâce à la chance », lance Artur Beterbiev

Dix-neuf victoires, dix-neuf par mise hors de combat et champion unifié de la WBC, WBO et IBF des poids mi-lourds : Artur Beterbiev domine le monde de la boxe. Sa recette ? La chance !

C’est du moins ce qu’a prétendu le boxeur d’origine russe et Québécois d’adoption jeudi en marge de son premier face à face avec l’aspirant no. 1 de la WBC, Callum Smith, qu’il affrontera le 19 août au centre Vidéotron.

« Ce n’est que de la chance. Ces 19 combats sont de la chance. Je gagne grâce à la chance et j’espère que cette chance va se poursuivre », a-t-il lancé, assis à côté de son entraineur Marc Ramsay.

Quelques minutes plus tard, devant les médias, il en a ajouté.

« Évidemment, on se prépare, on fait des camps d’entrainement mais sans chance, ça ne veut rien dire. La chance est aussi importante que la préparation. »

Un peu plus loin, Ramsay avait un sourire en coin.

« Ça l’air qu’il est chanceux, a-t-il tout d’abord rigolé. Je pense que c’était un peu sarcastique, il y a beaucoup de travail. Ça me fait penser, dernièrement dans un gymnase, un jeune lui posait des questions sur son talent et il lui a répondu : ‘’arrête de regarder le talent et regarde comment fort je m’entraine’’. Le blague, c’est un peu ça. Il y a beaucoup de travail. »

Une deuxième maison

Le combat du 19 août est d’envergure internationale et il aurait pu être présenté dans certains grands marchés américains comme Las Vegas, Los Angeles ou New York, ou même dans l’Angleterre natale de Callum Smith.

Mais c’est à Québec que Beterbiev a décidé que ce combat aurait lieu. Il se battra dans ce qu’il appelle sa « deuxième maison », pour la première fois en neuf ans.

« Je vis ici, mes enfants parlent français. Ça fait dix ans que je suis ici et je peux dire que c’est ma deuxième maison », lance-t-il.

Un aspirant qui veut jouer les trouble-fêtes

Des propos qui n’ont assurément pas ému son adversaire.

« J’ai toujours cru en mes habiletés. Je place la barre très haut et je veux être le meilleur au monde. Artur a trois ceintures et j’ai vu plusieurs de ses combats au fil des ans et il n’est pas aussi invincible que certains le prétendent. J’ai le style pour le battre », a assuré Callum Smith.

Vincent Ethier

Smith n’est assurément pas le dernier venu. Détenteur d’une fiche de 29-1, le boxeur de 33 ans a subi sa seule défaite en carrière le 19 décembre 2020, par décision unanime face à nul autre que Saul « Canelo » Alvarez.

En date de jeudi, 4968 billets avaient trouvé preneurs. L’organisation s’était fixé un objectif de 5000 et agrandira maintenant la salle pour permettre à plus d’amateur de prendre part au gala.