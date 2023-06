Menus à petits prix: le bœuf haché au meilleur prix

Afin d’aider nos lecteurs à affronter entre autres les contrecoups de la hausse des prix des aliments, notre nouvelle collaboratrice Myriam Gendron, créatrice du site Tout simplement bouffe , propose chaque semaine un menu à petit prix à partir des meilleurs rabais en épicerie de la semaine.

Rabais en épicerie du 22 au 28 juin 2023

Ça y est, la fin des classes a sonné et l’été est officiellement arrivé !

La chaleur des derniers jours m’a donné envie de vous offrir un menu estival et plein de fraîcheur qui vous demandera à peine d’ouvrir votre four et de réchauffer la maison ! On y célèbre les produits locaux avec, en vedette, des crevettes nordiques et de beaux fruits et légumes d’ici comme la laitue, le radis et les fraises !

Si vous profitez de la fête nationale pour partir votre barbecue et préparer hot-dogs et hamburgers, les recettes de guédilles et de salade style cheeseburger vous permettront même de passer vos restants de pains !

Avis aux intéressés : les camerises commencent à se pointer le bout du nez au sud de la province et l’autocueillette a même débuté cette semaine chez certains producteurs ! Et profitez-en, parce que la saison est courte (on parle, au maximum, de trois semaines) ! Puisque les camerises sont sensibles à la chaleur, pensez à apporter une glacière pour la route afin de les garder au frais. C’est une belle activité pour profiter du long week-end en famille !

EN VEDETTE CETTE SEMAINE

SURVOL DES CIRCULAIRES

Une autre semaine où les viandes à griller volent la vedette ! Même si, de manière générale, les spéciaux ne sont pas à tout casser, c’est un bon moment pour manger du poulet ou du bifteck à prix réduit. Voici tout de même quelques rabais qui ont retenu mon attention :

Biftecks d’aloyau ou de côte d’aloyau à 7,88 $/lb (du 22 au 25 juin seulement) chez Provigo

à 7,88 $/lb (du 22 au 25 juin seulement) chez Provigo Biftecks de contre-filet désossés à 7,88 $/lb chez Super C

à 7,88 $/lb chez Super C Bœuf haché extra-maigre à 3,99 $/lb chez Super C (meilleur prix de l’année)

à 3,99 $/lb chez Super C (meilleur prix de l’année) Cerises à 1,88 $/lb chez Super C (meilleur prix de l’année)

à 1,88 $/lb chez Super C (meilleur prix de l’année) Combinaisons de saucisses fraîches (emb. de 675 g) à 6,99 $ chez Super C

à 6,99 $ chez Super C Darnes de saumon atlantique frais à 9,99 $/lb chez IGA (meilleur prix de l’année)

à 9,99 $/lb chez IGA (meilleur prix de l’année) Darnes de thon surgelées ou décongelées à 9,99 $/lb chez IGA (meilleur prix de l’année)

à 9,99 $/lb chez IGA (meilleur prix de l’année) Demi-filet mignon de bœuf paré à 18,99 $/lb chez IGA

à 18,99 $/lb chez IGA Émincé de jambon ou de poitrine de dinde (emb. de 400-500g) à 7,99 $ chez Maxi

à 7,99 $ chez Maxi Filets d’aiglefin frais à 9,99 $/lb chez Metro

à 9,99 $/lb chez Metro Filets de saumon atlantique frais à 9,88 $/lb chez Provigo

à 9,88 $/lb chez Provigo Filets de truite arc-en-ciel surgelés à 9,99 $/lb chez Metro

à 9,99 $/lb chez Metro Fromage bocconcini, feta ou pétales de parmesan (emb. de 170-300g) à 3,99 $ chez Provigo

à 3,99 $ chez Provigo Fromage en bloc de marque maison (emb. de 400 g) à 3,99 $ chez Metro

à 3,99 $ chez Metro Fruits surgelés de marque maison (emb. de 300-600g) à 2,99 $ (pour les membres PC Optimum) chez Provigo (meilleur prix de l’année)

à 2,99 $ (pour les membres PC Optimum) chez Provigo (meilleur prix de l’année) Hauts de cuisses de poulet désossés à 4,99 $/lb chez Super C

à 4,99 $/lb chez Super C Pâtes alimentaires (emb. de 450 g) à 0,77 $ chez Maxi

à 0,77 $ chez Maxi Poulets entiers (emb. de 2) à 1,99 $/lb chez Provigo

à 1,99 $/lb chez Provigo Saucisses fumées (emb. de 450 g) à 2 $ chez Maxi

LUNDI

POULET GRILLÉ AUX ÉPICES, SALADE DE MAÏS

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango photographie

Portions : 4

Préparation : 30 min

Cuisson : 22 min

Prix par portion : 3,63 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Si vous avez des épices à poulet ou à volaille à la maison, elles feront très bien l’affaire ! Pas de cresson ? La verdure de votre choix peut aussi être utilisée.

MARDI

SALADE AUX SAVEURS DE CHEESEBURGER

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Anne Pominville

Portions : 4

Préparation : 20 min

Cuisson : 10 min

Prix par portion : 2,64 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Comme c’est le bœuf haché mi-maigre qui est en vedette, je vous propose de l’utiliser plutôt que le maigre. Au besoin, vous pouvez toujours le cuire une ou deux minutes et l’égoutter avant d’ajouter les assaisonnements.

MERCREDI

GUÉDILLE AUX CREVETTES DE MATANE

Recette tirée de Zeste

Photo Zeste

Portions : 4

Préparation : 30 min

Cuisson : 15 min

Prix par portion : 4,24 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Pour un souper rapide, pensez à avoir cuisiné les échalotes marinées au préalable.

JEUDI

QUESADILLAS AU FROMAGE ET MAÏS GRILLÉ BBQ

Recette tirée de Zeste

Photo Zeste

Portions : 4

Préparation : 20 min

Cuisson : 15 min

Prix par portion : 3,35 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Si vous ne trouvez pas de piment poblano en épicerie, sachez que vous pouvez toujours le remplacer par du poivron vert. Quant au fromage, du Monterey Jack (ou le fromage de votre choix) ferait très bien l’affaire. Si vous avez des haricots noirs sous la main, ils ajouteraient une belle dose de protéines au repas.

VENDREDI

BOL DE POKÉ DE CREVETTES

Recette tirée de Zeste

Photo Zeste

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 25 min

Prix par portion : 4,67 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Cette recette est une belle idée de repas à servir au centre de la table, où tout le monde fait son bol à son goût. Comme les carottes ne sont pas en vedette, j’ai calculé plus de concombres et plus de radis pour le prix, mais c’est aussi une belle base vide-frigo si vous avez d’autres légumes à passer !

LUNCH

SALADE DE QUINOA AUX HARICOTS BLANCS ET AU FETA

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 15 min

Prix par portion : 1,95 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Je vous propose d’utiliser 1/3 de concombre anglais en remplacement des concombres libanais. Au besoin, coupez les tranches en demi-cercles si vous les trouvez trop grosses.

COLLATION

POPSICLES ZÉBRÉS AUX FRAISES

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Adobe Stock

Portions : 8

Préparation : 20 min

Cuisson : 7 min

Réfrigération : 3 h

Prix par portion : 0,44 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Si vous manquez de temps, vous pouvez toujours mélanger les préparations de coulis et de yogourt et congeler directement (vous n’aurez pas d’effet marbré, mais le goût sera aussi bon).