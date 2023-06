Météo du jour: il fera encore plus chaud jeudi au Québec

L’humidité sera encore à la hausse avec la chaleur qui va culminer d’ici vendredi partout au Québec où presque aucun nuage ne viendrait perturber le temps ensoleillé sous un ciel azuré.

Le beau temps ensoleillé sera de mise avec un mercure à la hausse dans l’ensemble des secteurs de la province, selon les prévisions d’Environnement Canada.

Dans le sud et le centre de la province, on s’attend à des températures de 29 degrés et un humidex 32, alors qu’au Saguenay le ressenti pourrait atteindre le seuil psychologique de 35.

À Montréal et sur toute la vallée du fleuve Saint-Laurent et de la vallée de l’Outaouais, le mercure affichera 29 degrés au thermomètre sous un soleil généreux.

Le même scénario météo est anticipé dans les secteurs de la Capitale-Nationale, de l’Estrie et de la Beauce avec toutefois 1 ou 2 degrés de moins qu’à Montréal.

Dans l’est du Québec, la chaleur fera parler d’elle, puisqu’on anticipe des températures à la hausse pour plusieurs secteurs, notamment dans le Bas-Saint-Laurent où il fera 30 degrés.

Des nuages épars seront de retour dès vendredi dans le sud et le centre de la province, mais cela ne diminuera pas pour autant la sensation de chaleur.

