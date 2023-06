Mise en garde contre l’usage détourné du «gaz hilarant»

L'Ordre des chimistes du Québec met en garde la population quant aux risques du protoxyde d'azote (N2O), connu sous le nom de «gaz hilarant», et utilisé comme drogue particulièrement chez les jeunes.

Le protoxyde d'azote est principalement utilisé sur le marché pour faire de la crème fouettée au siphon en cuisine ou comme sédatif lors de certaines interventions médicales, notamment en médecine dentaire.

Parce qu’il est facile d’accès, certaines personnes consomment ce gaz par inhalation comme drogue euphorisante, car il provoque une sensation d'ivresse, des rires incontrôlés, une impression d’ébriété et des distorsions auditives ou visuelles.

«La recrudescence de l'utilisation détournée de ce gaz comme drogue par inhalation ailleurs dans le monde, particulièrement chez les jeunes, et les décès qui y sont liés, soulève de réelles inquiétudes», a déploré l'Ordre des chimistes du Québec, jeudi afin de faire de la prévention auprès du public alors que débute la saison des festivals et des grands rassemblements.

«La consommation illicite de ce gaz peut vite faire déchanter, car il est possible de s'asphyxier lorsqu'une grande quantité de gaz est inhalée tout en retenant son souffle. On finit donc rapidement par manquer d'oxygène. Le protoxyde d'azote peut également avoir plusieurs effets nocifs sur la santé à court et long terme. Sans compter les risques de blessures en cas de chute causée par des étourdissements. Ce n'est assurément pas une substance chimique anodine à prendre à la légère», a expliqué le président de l'Ordre, Michel Alsayegh, par communiqué.

Rappelons que différentes juridictions, comme la France et le Danemark, ont légiféré afin de prévenir les usages dangereux du protoxyde d'azote, notamment auprès des mineurs. «Au Canada ce gaz demeure toutefois en vente libre, en plus de facilement être accessible sur Internet.»