Modi, un fondamentaliste religieux dont les États-Unis ont besoin

Narendra Modi abreuve son pays de théories religieuses anti-scientifiques d’une stupidité abyssale. Malheureusement, les États-Unis et leurs alliés ont besoin de ce dangereux zozo pour lutter contre l’influence grandissante de la Chine et de la Russie.

Et réciproquement, l’Inde a besoin des États-Unis et de leurs alliés pour contrer la menace de la Chine et du Pakistan.

Modi est un allié encombrant. Il est en train d’instaurer en Inde un culte de la personnalité qui le fait tanguer du côté des dictateurs en herbe.

Entre autres inepties, il a transformé l’école primaire qu’il fréquentait en un musée dédié à sa gloire. Chaque année, 1500 élèves à travers l’Inde auront l’honneur douteux d’y accomplir un pèlerinage tous frais payés. À leur retour chez eux, ils deviendront pour plusieurs des zélateurs du culte de Modi.

Contre la science

Plus grave, Modi lutte fermement contre toutes les avancées scientifiques qui contredisent les dogmes religieux hindous.

Par exemple, le darwinisme et l’évolution ne seront plus enseignés dans les écoles, sauf au cycle avancé, pour les élèves qui se destinent à la biologie. Le tableau périodique de Mendeleïev, des lois de l’électromagnétisme et même le théorème de Pythagore sont aussi passés à la trappe du corps des connaissances communes.

L’histoire est aussi touchée. Dans les nouveaux manuels d’histoire, le mahatma Gandhi n’a pas été assassiné. Les sultans musulmans de l’Inde n’ont jamais existé.

En revanche, Modi a déclaré sans rire que l’Inde maîtrisait depuis des millénaires la chirurgie esthétique, parce que Ganesh est un dieu qui possède un corps d’homme et une tête d’éléphant. Son ministre de l’Enseignement supérieur soutient que les humains ont toujours existé sur Terre.

Des honneurs non mérités

Bien entendu, Joe Biden n’a pas discuté de ces questions avec Modi. Le premier ministre de l’Inde a plutôt été reçu avec tous les honneurs dans deux somptueux dîners d’État. Il a même prononcé un discours au Congrès américain.

Que les démocraties ferment les yeux devant les horribles politiques des fondamentalistes religieux et dictateurs de tout acabit pour servir leurs objectifs politiques est parfois nécessaire. Après tout, les États-Unis ont été obligés de s’allier à Staline pour remporter la Seconde Guerre mondiale.

Cependant, Staline ne s’est pas adressé au Congrès américain. Il n’a pas non plus été reçu dans des dîners d’État à la Maison-Blanche.

Modi n’est pas Staline. Cependant, ses attaques contre la science sapent les fondements de la démocratie en consolidant les pouvoirs religieux. Il n’y a pas de bonnes raisons pour le recevoir avec tous les honneurs.

Mais aller donc expliquer aux Américains que les évangélistes et autres chapelles fondamentalistes renforcent le pouvoir des religieux contre celui des élus. Essayez de leur dire que la quasi-absence de critiques contre les croyances religieuses contribue à détruire l’esprit critique en général et donc nourrit d’autres croyances, comme celle que Donald Trump a été élu président en 2020. Bonne chance.