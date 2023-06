«Nimona»: un film d’animation sensible, décalé, hilarant et attendrissant

On retrouve des accents de Dragons et des grands classiques de Disney dans cet excellent film d’animation proposé d’abord en salle puis via Netflix.

Avec les déceptions cinématographiques en animation pour enfants des derniers mois, quel plaisir que de voir enfin un film qui comble toutes les attentes, faisant passer du rire aux larmes tout en offrant un divertissement de qualité!

Nous sommes dans un royaume futuriste (oui, il est possible de voir des chevaliers en armure côtoyer des voitures volantes) et la reine vient d’être assassinée. Le coupable, faussement accusé est Ballister Boldheart (voix de Riz Ahmed), sorte d’antihéros dont même son conjoint Ambrosius Goldenloin (Eugene Lee Yang) s’éloigne.

PHOTO FOURNIE PAR NETFLIX

Arrive alors Nimona (voix de Chloë Grace Moretz en version originale), ado rebelle, particulièrement douée pour la bagarre, qui ne souhaite qu’une chose: devenir son acolyte. Évidemment, Ballister est réfractaire jusqu’à ce que Nimona le convainque. Après tout, elle est capable de se transformer en quantité de créatures allant du dragon à la baleine... rose, ce qui sauve la vie de Ballister.

On se doute bien que la recherche du meurtrier de la reine ne se fera pas facilement et, qu’en chemin, Nimona et Ballister apprendront quelques leçons.

L’énergique Nimona, avec ses dialogues décalés, tour à tour hilarants et émouvants, est une merveille qui fait penser au Harold de Dragons, sa relation avec Ballister combinant adroitement un aspect paternel, fraternel et amical. Ce dernier, un peu falot au départ, gagne en stature au fur et à mesure du déroulement des 102 minutes du long métrage trépidant.

PHOTO FOURNIE PAR NETFLIX

Les cinéphiles trouveront, dans cet excellent Nimona, des résurgences de Dragons, de Blanche-Neige et les sept nains, de Aladdin, voire même de Shrek, de Frankenstein (la scène du monstre attaqué par les villageois) ou de Godzilla et les plus jeunes n’y verront que du feu tant ils savoureront chaque minute de ce film d’animation inventif et magnifiquement émouvant.

Note: 4 sur 5