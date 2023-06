Pas de feux d’artifice pour la fête nationale à Québec

Il n’y aura de feux d’artifice nulle part au nord du Saint-Laurent pour la fête nationale, alors que le gouvernement a abandonné l’idée de donner des assouplissements à certaines villes moins à risque d’être touchées par les incendies de forêt.

L’interdiction de faire des feux à ciel ouvert, qui inclut les feux d’artifice, demeurera en vigueur partout sur la rive nord du fleuve, a confirmé jeudi le cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina.

Mardi, Mme Blanchette Vézina avait appelé les municipalités à «user d’une extrême prudence» dans l’organisation des festivités de la Saint-Jean-Baptiste, pour éviter que les célébrations contribuent à aggraver la situation des feux de forêt.

Elle avait toutefois ouvert la porte à des assouplissements dans certains secteurs, en soulignant que la SOPFEU travaillait sur des consignes spécifiques pour les municipalités situées plus près du fleuve, comme la ville Québec, où le risque d’incendie est plus faible.

Mais la situation ne s’est pas suffisamment améliorée, et le gouvernement exclut désormais la possibilité de faire des exceptions à la règle.

Sur la plus grande partie du territoire du Québec, ce sera donc une fête nationale sans feux d’artifice. La SOPFEU rappelle qu’il n’est pas non plus permis de faire des feux de camp, d’allumer des lanternes volantes ou d’utiliser des instruments produisant des flammèches aux endroits où l’interdiction est en vigueur.

Il est néanmoins possible d’allumer des feux dans des foyers munis d’un pare-étincelles, et disposés sur un sol de terre battue ou de gravier.

Situation critique

Par ailleurs, la situation des feux de forêt est toujours critique à plusieurs endroits au Québec, en raison du temps chaud et sec qui alimente les incendies en activité et qui risque d’éveiller de nouveaux brasiers.

Depuis le début de la semaine, quatre incendies qui étaient contenus sont revenus hors de contrôle, a expliqué en conférence de presse la sous-ministre au ministère de la Sécurité publique, Katia Petit.

Et si aucune communauté n’est directement menacée par les flammes à l’heure actuelle, la SOPFEU prévient que la situation peut changer très rapidement, et elle somme les citoyens de respecter l’interdiction de feux à ciel ouvert.

«LA SOPFEU ne peut se permettre de détourner son attention des feux actifs, il ne faut pas que s’ajoutent des feux de cause humaine supplémentaires», a avisé la directrice générale adjointe de la SOPFEU, Julie Coupal.

Problème d’effectifs

Pour l’heure, entre 1300 et 1500 personnes combattent les incendies sur le terrain. Mais les contingents venus en renfort de l’Espagne et du Portugal doivent quitter le Québec dans les prochains jours, ce qui cause un casse-tête pour la SOPFEU.

«On cherche à trouver des solutions pour garder le niveau actuel», a soufflé Mme Coupal.

Pour ce faire, le Québec doit faire des demandes au gouvernement fédéral. Mais comme des incendies font rage ailleurs au pays, il n’est pas certain que ces ressources seront remplacées immédiatement.

«Il y a plusieurs demandes dans d’autres provinces qui ne sont pas répondues. On attend des réponses qu’on espère positives», a dit Mme Coupal.

Écoutez l’entrevue d'Alexandre Dubé avec Stéphane Caron, Coordonnateur à la prévention et aux communications à la SOPFEU via QUB radio:

Évacuations

Et alors que la plupart des citoyens de Lebel-sur-Quévillon ont à nouveau plié bagage après avoir été invités par la municipalité à évacuer, le gouvernement n’exclut pas que d’autres évacuations pourraient s’avérer nécessaires.

«À peu près toutes les communautés sur les territoires visés pourraient être appelées à évacuer», a dit Mme Coupal.

Un avis de préalerte a d’ailleurs été envoyé aux gens de Val-Paradis dans le Nord-du-Québec.