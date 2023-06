Quel avenir pour notre télévision?

Il se passe rarement une semaine sans qu’on me demande quel est l’avenir de notre télévision. Comme s’il était facile de répondre à la question.

C’est d’autant plus difficile que la télévision québécoise représente un cas exceptionnel. Aucune n’a le succès d’écoute de la nôtre. Compte tenu de la population, l’écoute des émissions du jour de l’An à Radio-Canada constitue un record absolu. Même chose à TVA le dimanche soir pour Révolution ou Chanteurs masqués. L’audience de nos séries dramatiques a diminué, mais elle reste supérieure à celle de tous les pays d’Occident. Toutes proportions gardées, évidemment.

Ce phénomène peut-il perdurer ? Sans être devin, on peut prédire qu’à l’extinction des baby-boomers, l’intérêt pour notre télévision ne sera plus le même. Il est déjà bien différent pour les téléspectateurs qui sont dans la quarantaine ou moins. Les jeunes ménages ne sauraient se passer de l’internet, mais ils n’ont pas beaucoup d’intérêt pour les chaînes traditionnelles retransmises par les ondes hertziennes, le câble, la fibre ou le satellite. Quant aux enfants, ils regardent YouTube, Disney+ ou TikTok et occupent le reste de leur temps libre à des jeux vidéo.

PAS DE TÉLÉVISION SANS SUBSIDES

La télévision d’aujourd’hui a été rendue possible par la création du Fonds de télévision du Canada en 1998. Alimenté par les câblodistributeurs et le gouvernement d’Ottawa, le FTC (devenu le Fonds canadien des médias en avril 2010) contribue de façon substantielle (environ 100 millions de dollars par an pour la télé francophone) à nos dramatiques, nos documentaires, nos émissions pour enfants et nos émissions de variétés. Comme les coûts de production ne cessent de croître, il faut que la contribution du Fonds (ou de tout autre organisme qui pourrait le remplacer) soit de plus en plus importante afin que se maintienne la qualité des émissions.

À la suite de l’adoption de la Loi sur la diffusion continue en ligne, les géants du numérique, qui sont les plus vifs concurrents de la télévision traditionnelle, devront contribuer aussi à la création d’émissions québécoises. Lorsqu’il était ministre du Patrimoine, Steven Guilbeault estimait que la contribution de Netflix et des autres géants atteindrait 800 millions de dollars par an. C’est deux fois plus que le budget courant du Fonds des médias. Selon les règles actuelles de partage du Fonds, une telle somme signifierait de 265 à 325 millions de plus par an pour la télévision québécoise.

IL RESTE BEAUCOUP D’INCONNU

Mais tout cela est théorique. On ne sait pas encore si les câblodistributeurs, et même le gouvernement, continueront de contribuer au Fonds des médias. Comme on ne sait pas si les géants du numérique pourront puiser dans l’argent du Fonds pour produire des émissions dont le contenu serait québécois. Mais québécois jusqu’à quel point ?

À l’heure actuelle, pour bénéficier du Fonds des médias, un producteur doit être canadien, ce que ne sont pas les géants. C’est au moins une règle qui devra changer s’ils doivent en bénéficier, sans parler des échelles de points en vigueur au CRTC et à l’Agence du revenu qui déterminent si l’œuvre est canadienne ou non.

La télévision traditionnelle sera réservée de plus en plus à l’information, aux affaires publiques et aux événements en direct. À peu près tout ce qui est divertissement deviendra la chasse gardée des télévisions à la demande comme Netflix, illico, Crave et les autres.

Quant aux chaînes sportives, elles auront du mal à conserver leurs droits sur les sports populaires. Les ligues majeures préféreront les diffuser à partir de leurs propres chaînes payantes.