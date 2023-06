«Sans rancune»: une comédie pour ados moins pire que prévu

Contrairement à ce que laisse penser la bande-annonce de Sans rancune, cette comédie pour ados avec Jennifer Lawrence – que l’on voit nue... à moins qu’il ne s’agisse d’une doublure – n’est aucunement torride.

Écrit pour Jennifer Lawrence, par le réalisateur Gene Stupnitsky et le coscénariste John Phillips, le rôle de Maddie n’a rien d’original. Cette trentenaire, native et résidente de Montauk (destination balnéaire prisée des riches new-yorkais), n’a plus les moyens de payer les taxes municipales de la maison que lui a léguée sa mère. Et comme elle vient de se faire saisir son véhicule, ce qui la prive de ses revenus d’un service de voiturage, il lui faut se trouver rapidement une source d’argent.

Elle tombe sur l’annonce d’un couple (Matthew Broderick et Laura Benanti), parents hélicoptères de Percy (Andrew Barth Feldman), qui, à 19 ans et l’été d’avant son entrée à Princeton, n’a pas d’amis à part ceux de ses jeux vidéo, pas de petite amie, et ne sort quasiment pas de sa chambre. Bref, les parents veulent que Maddie, en échange d’une Buick, déniaise le jeune homme en couchant avec.

Ce Sans rancune en forme de fable morale déjà vue – la femme vénale dont le grand cœur sert de rédemption – comporte quelques bons aspects à souligner. Jennifer Lawrence excelle dans l’humour physique en accumulant les gaffes et les maladresses. La charge contre la spéculation immobilière qui pousse les résidents de longue date à quitter les lieux est également bien vue et dans l’air du temps. Et l’on salue la description de la génération Z, surveillée et surprotégée par ses parents... et donc incapable d’effectuer les moindres gestes.

Note: 2,5 sur 5