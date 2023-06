Se loger décemment est un droit

Notre Charte des droits prévoit, depuis une cinquantaine d’années, que «la demeure est inviolable», ce qui laisse bien entendre que tous ont droit à une demeure ! Il faudrait le rappeler à François Legault et sa ministre du logement, France-Élaine Duranceau !

Depuis son élection en 2018, le chef de la CAQ s’est bien gardé de trop laisser paraître son adhésion aux théories de la droite économique américaine. La force avec laquelle il s’est porté à la défense de sa ministre signale-t-elle un relent de la «Chicago School of Economics», où l’intérêt individuel de chacun prime?

La vision québécoise mise à mal

Le consensus québécois de justice sociale est résumé dans notre Loi sur le développement durable, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale.

Cette loi fondamentale prévoit que «le développement durable s’appuie sur une vision à long terme qui prend en compte le caractère indissociable des dimensions environnementale, sociale et économique des activités de développement».

M. Legault est en train de laisser primer l’économie sur le social et l’environnement. Ce déséquilibre risque de coûter cher aux générations futures.

Déjà, du côté environnemental, on a pu constater les manquements à protéger la santé humaine, pourtant le premier objectif à défendre selon les termes de notre loi. Que ce soit la Fonderie Horne, dont les émissions mettent à risque le milieu de vie et la santé des citoyens qui y habitent, ou encore la pollution incontrôlée provenant d’activités illégales de déversement de sols contaminés, le Québec fait piètre figure.

Le développement durable c’est l’obligation faite aux gouvernements successifs de protéger le milieu de vie et la qualité de vie en même temps que le niveau de vie. Pour Legault, le niveau de vie, c’est-à-dire le côté économique, l’emportera toujours.

Notre premier ministre pousse ces théories si loin qu’il ose prétendre que l’inaccessibilité d’un logement décent et abordable est un signe que l’économie se porte bien!

Marie-Antoinette

Sur le plan social, il y a lieu de craindre le pire dans la foulée des élucubrations de la ministre du Logement qui rappelle Marie-Antoinette et son «ils n’ont pas de pain ? Qu’ils mangent de la brioche!»... :

«Ils n’ont pas de logement à louer? Ils n’ont qu’à acheter».

La honte. Et Legault la défend.

La ministre a beau s’être excusée du bout des lèvres (et il faut accepter ses excuses) ce qu’elle a dit est tellement révélateur d’une attitude de la CAQ : nous, on est riches, vous... débrouillez-vous!

La commissaire enquête

La commissaire à l’éthique a beau annoncer qu’elle enquête sur les liens entre la ministre Duranceau et son amie lobbyiste et partenaire d’affaires, ça ne va probablement rien changer compte tenu de l’attitude nonchalante de Legault sur l’éthique.

Les journaux mettent à la une, jour après jour, des cas de Québécois qui ne trouvent pas de logement pour eux et leurs familles. Le 1er juillet s’annonce difficile cette année.

Les délais interminables dans l’approbation et la construction de nouvelles demeures doivent être réduits et un effort collectif des trois paliers de gouvernement pour plus de logements est devenu une urgence nationale.