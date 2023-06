Toffoli ne veut plus rester à Calgary lui non plus

Les Flames de Calgary auraient rendu disponible l’attaquant Tyler Toffoli sur le marché des échanges.

C’est ce que rapportait le réseau Sportsnet en début de soirée, jeudi. À peu près au même moment, le site Daily Faceoff rapportait que Toffoli n’avait pas l’intention de prolonger son contrat avec l’équipe, auquel il reste encore une saison à un salaire de 4,25 millions $.

Un peu plus tard, le journaliste Chris Johnston a précisé que Toffoli voudrait être échangé et qu'il n'a pas fixé de destination en particulier, gardant «l’esprit ouvert» à ce sujet.

C’est un impair de plus dans une journée qui en a comporté plusieurs pour les Flames, alors qu’il a été révélé que l’arrière Noah Hanifin et les attaquants Mikael Backlund et Elias Lindholm ont tous l’intention de quitter l’équipe à la fin de leur contrat eux aussi.

L’organisation a fait le ménage dans son personnel hockey au cours des dernières semaines en congédiant l’entraîneur Darryl Sutter et en se séparant du directeur général Brad Treliving, parti depuis occuper le même poste avec les Maple Leafs de Toronto.

Craig Conroy a ensuite été embauché à titre de directeur général. Celui-ci a réglé un premier dossier en nommant Ryan Huska au poste d’entraîneur, il y a quelques jours, mais tout indique qu’un été chargé l’attend.

Toffoli a fort bien fait à Calgary après y avoir été échangé par les Canadiens de Montréal en février 2022, récoltant 96 points (45 buts, 51 aides) en 119 matchs avec l’équipe.

L’Ontarien a indiqué voir d’un bon œil la venue de Conroy lorsque ce dernier a été embauché. Il a aussi avoué, en mars, que Sutter avait été son entraîneur préféré dans la LNH.