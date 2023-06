Trafic de stupéfiants: opération policière en cours dans le Grand Montréal

Une opération policière en lien avec le trafic de stupéfiants est actuellement en cours sur la Rive-Nord de Montréal, à Montréal et à Vaudreuil-sur-le-Lac.

Plus de 80 policiers de différentes unités de la Sûreté du Québec (SQ) et des services de police municipaux concernés sont actuellement sur le terrain afin de réaliser l’arrestation de plusieurs individus «impliqués dans des activités de trafic de stupéfiants dans différents secteurs à la suite de perquisitions réalisés le 2 novembre 2021 et le 23 mars 2022», a fait savoir la SQ par communiqué, jeudi matin.

Les autorités rappellent que toute information en lien avec la possession, le trafic, l’utilisation et la fabrication d’armes à feu peut être communiquée à la ligne d’information CENTAURE au 1-833-888-ARME (2763).