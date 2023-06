Trois Québécois francophones élus simultanément au Panthéon du hockey: une première en 78 ans d’histoire!

La cuvée 2023 du Panthéon du hockey est grandiose pour le hockey québécois. C’est la première fois que trois Québécois francophones sont élus simultanément dans les 78 ans d’histoire du temple. Bravo à Pierre Turgeon et à Caroline Ouellette et une pensée spéciale pour Pierre Lacroix qui nous a quittés il y a deux ans et demi. Les trois méritent cet honneur.

Turgeon n’est pas le seul grand nom du hockey à ne pas avoir remporté la coupe Stanley. La liste est longue. Au Québec seulement, Marcel Dionne, Gilbert Perreault, Jean Ratelle, Rodrigue Gilbert et Michel Goulet en font partie.

À l’échelle de la Ligue nationale, on retrouve des noms comme Norm Ullman, Brad Park, Mike Gartner et Pat LaFontaine.

Turgeon a joué aussi à une époque où les bons joueurs de centre abondaient dans la ligue.

Pensons seulement à Wayne Gretzky, à Mario Lemieux, à Steve Yzerman et à Joe Sakic qui lui barraient le chemin dans la composition des équipes canadiennes.

Outre Jaromir Jagr, Joe Thornton et Sidney Crosby, qui auront leur place au temple un jour, Turgeon était le seul joueur à la retraite parmi les 40 premiers marqueurs de l’histoire de la Ligue nationale à ne pas avoir été élu au panthéon.

Classe et dignité

J’ai toujours été un fan de Pierre. Il jouait selon les règles de l’art. Sans être électrisant, il était un joueur élégant.

L’homme, quant à lui, est à l’égal du grand joueur qu’il a été. Il personnifie classe et dignité. Je ne l’ai jamais entendu dire un gros mot.

Pierre, c’est de l’or en barre.

Son épouse Élisabeth et lui forment un beau couple. Ils ont vécu une tragédie lorsque leur fille Élizabeth, jumelle d’Alexandra, a perdu la vie dans un accident de la route au Nouveau-Mexique, la veille de Noël, en 2010.

Le choc a été terrible pour la famille. Le cœur de mère d’Élisabeth a pris tout un coup. Pierre l’a épaulée.

Leur fille sera toujours dans leurs pensées, mais puisque la vie continue, ils poursuivent leur route.

La grande Caroline

Je ne connais pas Caroline Ouellette aussi bien. Mais sa feuille de route parle d’elle-même.

Elle compte notamment six médailles d’or des championnats du monde et trois médailles d’or olympiques.

Son ancienne coéquipière Cassie Campbell-Pascall et ex-rivale Cammi Granato vous diront qu’elle en imposait sur la glace, du haut de ses cinq pieds 11 pouces.

Ce n’était pas facile de jouer contre elle, disent-elles.

Caroline est une femme accomplie. Elle forme un couple avec l’ancienne joueuse américaine Juliette Chiu. Ils sont parents d’une fille née en 2017.

Les coups d’éclat de Lacroix

De Pierre Lacroix, certains disaient à ses débuts comme directeur général des Nordiques qu’il héritait d’une équipe paquetée.

Mais il a démontré brillamment qu’il était l’homme de hockey dont l’organisation québécoise avait besoin pour se rendre à la coupe Stanley.

Malheureusement, son équipe a gagné sa première coupe Stanley la saison suivant son départ de Québec pour Denver. Le coup fut deux fois plus dur à accepter pour les partisans des Nordiques.

Lacroix a effectué des transactions qui ont marqué l’imaginaire. L’acquisition de Patrick Roy et de Mike Keane a propulsé l’Avalanche au sommet en 1996. Il aussi transigé pour obtenir Sandis Ozolinsh lors de cette même saison.

Plus tard, il est allé chercher deux autres grandes pointures à la défense en Rob Blake et Raymond Bourque.

Comme une famille

Au-delà de ses grandes transactions, l’ambiance familiale qu’il a instaurée dans la chambre des joueurs et dans toute l’organisation fut peut-être sa plus grande réalisation.

Un jour, il avait tenu à m’accompagner à une séance d’entraînement de l’Avalanche. Il avait quelque chose à me montrer. Il était fier de voir ses joueurs s’amuser avec leurs enfants sur la glace après leur séance de travail.

En entrant dans le vestiaire, j’ai ressenti les mêmes vibrations qu’à la belle époque du Canadien. Les joueurs étaient joyeux et amicaux.

Un immense bonheur enveloppait la chambre. La recette a rapporté gros à Lacroix et à l’Avalanche.