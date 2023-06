Un ancien des Remparts à la tête du Pro-Am Gagné-Bergeron

Avec la menace de voir filer le Pro-Am Gagné-Bergeron en échappée à Montréal, Québec conserve finalement son événement pour les années à venir grâce à l’arrêt clé d’un ancien gardien de but des Remparts.

Après le cri du cœur d’Alain Rioux il y a un mois, c’est Patrick Couture qui a levé la main pour sauver l’événement, qui fait courir le public au Centre Vidéotron et qui a permis depuis 2009 d’amasser plus de 4 millions au profit des enfants malades et défavorisés de Québec.

C’est avec ses partenaires Laurent Arnaud, de Synerglace Canada, ainsi qu’Étienne Nadeau, de Sun Life, que Couture, qui gère l’entreprise Glace Conseil Expertise, prend le tout en main.

À partir de l’an prochain, l’événement sera rebaptisé le Pro-Am Sun Life, avec les noms de deux capitaines honoraires, qui seront des joueurs de la LNH qui vont changer à tous les ans.

«On a reçu l’appel que l’on n’attendait plus. Patrick connaît tous les joueurs et il était la pièce manquante pour que le Pro-Am puisse continuer», a soupiré Rioux, qui s’occupait du bébé depuis sa naissance.

Un naturel

Pour la petite histoire, Patrick Couture a protégé le filet des Harfangs de Beauport en 1995-96, avant d’être cédé à Val-d’Or où il a été le substitut d’un certain Roberto Luongo. Il est revenu à Québec en 1997, où il s’est lié d’amitié avec la jeune vedette de l’époque, Simon Gagné, lors de la première saison des Remparts au PEPS.

Pour celui qui est toujours impliqué dans le hockey, notamment avec le Blizzard du Séminaire Saint-François, il allait de soi de saisir la rondelle au bond dans le dossier du Pro-Am.

«On a répondu à l’appel pour les enfants et pour garder l’événement à Québec. La cause nous tient à cœur et puisqu’on est dans le hockey, c’était un naturel pour nous de reprendre l’événement», a-t-il expliqué.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

De grosses pointures

Si le mystère plane toujours quant à la retraite possible de l’attaquant des Bruins Patrice Bergeron, il est déjà assuré qu’il prendra part à son dernier Pro-Am, le 10 août prochain au Centre Vidéotron. C’est la même chose dans le cas de Simon Gagné et les deux complices ont largement donné en attirant bon nombre de joueurs de la LNH à Québec à chaque été depuis longtemps.

La perspective de perdre ces deux recruteurs hors pair, surtout Bergeron avec ses contacts actifs dans le circuit Bettman, n’effraie pas le nouveau dirigeant.

«C’est une roue qui tourne et on a de bons joueurs à Québec. Il y a une belle relève. On a des joueurs qui vont attirer aussi à leur tour des gens. Oui, c’est une grosse perte et Patrice Bergeron n’est pas facile à remplacer, mais l’événement est tellement connu, même au niveau de la Ligue nationale, que je crois que c’est quelque chose qui va perdurer», estime Patrick Couture.

Crosby se laisse désirer

L’édition de cette année a lieu comme prévu avant la passation des pouvoirs et déjà 24 joueurs ont officialisé leur présence. L’organisation tente toujours de convaincre les deux sensations de la Nouvelle-Écosse, Sidney Crosby et Nathan MacKinnon, de s’amener à Québec en août.

«Max Talbot est sur le dossier et il est proche de Sidney. Il (Crosby) sait qu’on a une commandite pour un jet privé afin d’aller les chercher. Ça va coûter zéro», a précisé Alain Rioux, témoignant ainsi de toute l’ampleur qu’a pris le Pro-Am.