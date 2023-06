Une session parlementaire bien remplie prend fin à Ottawa

Les Communes ont ajourné leurs travaux pour l’été en pleine nuit, après un hiver et un printemps occupés et d’importants projets de loi adoptés, dont celui visant à protéger la langue française et un autre forçant les géants du web à compenser les médias d'information.

Avant même l'adoption de ce dernier, Meta a annoncé jeudi après-midi la fin de l'accès aux nouvelles sur Facebook et Instagram à tous les utilisateurs au Canada.

Le bureau du ministre responsable affirme par écrit qu'il attend de nouvelles discussions avec les plateformes.

Au cours de la session parlementaire, le gouvernement Trudeau a aussi entériné une entente avec Washington pour fermer le fameux chemin Roxham.

Il s’agit d’une réalisation pour laquelle le Bloc revendique une partie du crédit.

«Est-ce que le chemin Roxham serait fermé sans le Bloc Québécois? La question se pose, affirme le chef du parti, Yves-François Blanchet. Je pense que la réponse est clairement non.»

Le chef du NPD, lui, se félicite quant à la mise sur pied d’un régime de soins dentaires.

«À cause de nos efforts, à cause de ce qu'on a fait dans le budget, on va avoir un soin dentaire pour nos aînés, pour les enfants de moins de 18 ans et pour les personnes qui vivent en situation de handicap», indique Jagmeet Singh.

Le gouvernement Trudeau aura malgré tout passé l'essentiel de la session parlementaire sur la défensive.

Il a résisté, pendant des mois, aux demandes répétées de tenir une enquête publique sur l'ingérence étrangère dans les élections canadiennes.

L'inflation persistante lui a valu bien des critiques des oppositions.

La nomination d'une représentante contre l'islamophobie a aussi très mal passé, elle qui avait affirmé que la majorité des Québécois semblaient influencés par un sentiment antimusulman.

Mais malgré la baisse de popularité de Justin Trudeau dans les sondages, les oppositions n'ont pas réussi à faire de gains lors des partielles de lundi.

De quoi faire réfléchir certains conservateurs.

«Lorsqu'on voit comment Justin Trudeau est non apprécié par la population, qu'on arrive au statu quo, c'est décevant pour notre parti, partage le sénateur conservateur Pierre-Hugues Boisvenu. Donc, il faut se retrousser les manches.»

D’ici la prochaine session parlementaire, le premier ministre prépare un remaniement ministériel qui est attendu au cours de l'été.

