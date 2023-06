CARRIÈRE, Jeanne d'Arc



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 16 juin 2023, à l'âge de 90 ans et 7 mois, est décédée madame Jeanne d'Arc Carrière, fille de feu madame Ernestine Morisset et de feu monsieur Charles-Arthur Carrière. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances àL'inhumation se fera au cimetière de Giffard à une date ultérieure, en présence de la famille. Elle laisse dans le deuil ses sœurs et son frère : Suzanne, Céline (feu Guy Laplante) et Gaston (Hélène Bornais) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. Elle ira rejoindre, outre ses parents, ses frères et sœurs décédés : Bertrand (feu Simone Gariepy), Roland, Jean-Paul, Thérèse (feu Jean-Paul Roy), Gisèle, Madeleine et Jacques (feu Ghislaine Dolbec). La famille tient à remercier le personnel de l'unité de soins palliatifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Site : www.jedonneenligne.org/fondationduchudequebec/DIMW/ , Tél. : 418-525-4385