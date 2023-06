LABRECQUE, Françoise



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 8 juin 2023, à l'âge de 82 ans et 2 mois, est décédée madame Françoise Labrecque, épouse de Jean-Claude Simard, fille de feu madame Jeannette Jeffrey et de feu monsieur Georges Labrecque. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9h à 11h15.Elle laisse dans le deuil son époux Jean-Claude Simard; sa fille Nancy Simard (Jacques Bourassa); ses petits-enfants: Pénélope Simard et Xavier Deschênes; ses frères et soeurs: René (Nicole), Georges (Lise), Gilles, Simone, Maurice, Madeleine (Gilles) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.