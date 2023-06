LACOMBE, Pierre



À l'Hôpital Laval (I.U.C.P.Q), le 6 juin 2023, à l'âge de 75 ans, est décédé paisiblement monsieur Pierre Lacombe après avoir été bien entouré des siens, fils de feu madame Simonne Belleau et de feu monsieur Paul-Marcel Lacombe. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil ses enfants : Marie-Ève, Lilian (père d'Océane), Émilie (Christian), Pierre-Gabriel (Stéphanie) et ses petits-enfants: Océane, Lyana, Maélia et Livia; ses frères et ses sœurs: feu Jean (Marjolaine Carpentier), André (Huguette Boivin), feu Madeleine (Jean Grenier), Liliane, feu Langis (Louise Blais). Il laisse également dans le deuil, la mère de ses filles Denyse Marcotte et proche aidante, la mère de son fils feu Marie Poiré, ses neveux et ses nièces, ses cousins et ses cousines ainsi que de nombreux parents et amis(es). La famille tient à remercier tout le personnel de l'hôpital l'Hôtel Dieu de Québec (Dre Isabelle Pascale Beaudet), de la résidence St-Patrick, du CHSLD Côté Jardins et de l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux Banques Alimentaire Du Québec, 555, boul. Roland-Therrien, Bureau 230 Longueuil (Québec), J4H 3Y9 https://banquesalimentaires.org/faire-un-don.