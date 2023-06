GARNEAU, Liliane Marotte



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 8 juin 2023, à l'âge de 97 ans et 3 mois, est décédée madame Liliane Marotte, épouse de feu monsieur Gaston Garneau, fille de feu madame Marie-Jeanne Harpe et de feu monsieur Charles Marotte. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil ses enfants Claude (Paula Brochu), Denis (Danielle Lalli), Denise (Marc Côté). Elle était la mère de feu Richard (Ginette Gonthier). Elle laisse également dans le deuil ses petits-enfants Stéphane (Isabelle Marceau), Jonathan (Marie-Hélène Bergeron), Élise (Yoan Harvey), Charles-Antoine (Marina Cantin), Anne-Marie (David Fecteau), Anne-Sophie (Frédéric Ouellet), Charles ainsi que ses onze arrière- petits- enfants; son beau-frère Marcel Blouin (feu Ghislaine, sa belle-sœur Monique Brousseau (feu Jean-Claude); ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs des famille Marotte et Garneau. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 14 h45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Mont-Marie à une date ultérieure. Les personnes qui le désirent pourront se joindre à nous pour assister à la cérémonie d'adieu à distance en consultant le site internet de la Coopérative la journée même et à l'heure précise de la cérémonie de madame Marotte en cliquant sur l'onglet rouge mentionnant : Visionner la cérémonie d'adieu. Un remerciement spécial à tout le personnel de la résidence " Les Marronniers de Lévis " ainsi que le personnel du CLSC de Lévis pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l' Hôtel-Dieu de Lévis- https://fhdl.ca/