Photo fournie par Samuel Tessier

Pour la 9e année consécutive, quelque 700 personnes se sont rassemblées au Centre des congrès de Québec, le 18 mai dernier, afin de participer à l’événement-bénéfice À la table du cardinal. Chaîne de solidarité mise sur pied par le cardinal Gérald Cyprien-Lacroix, l’événement de cette année, placé sous la coprésidence d’honneur de Jacques Tanguay, de la Fondation Maurice-Tanguay, et de sa conjointe Suzanne Boulanger, a permis d’amasser 300 000 $. Grâce à ces fonds, l’arche-vêque de Québec sera de nouveau en mesure de soutenir concrètement plusieurs dizaines d’organismes situés sur le territoire du diocèse. À la table du cardinal a permis, depuis 2015, de remettre plus de 1,8 M$ à quelque 90 organismes. 100 % des profits réalisés leur sont remis, alors que les frais de gestion sont entièrement assumés par le diocèse.

Le don de faire rire

Photo page Facebook de Réno-Jouets

La soirée-bénéfice Le Don de faire rire, mettant en vedette Alexandre Barrette et André-Philippe Gagnon, au profit de la Fondation Réno-Jouets, s’est tenue le 7 juin dernier au Théâtre Le Capitole de Québec sous la coprésidence d’honneur de Sébastien Ménard, éditeur et rédacteur en chef du Journal de Québec, et Alex Harvey, avocat chez BCF. La soirée a permis de remettre 60 000 $ à Réno-Jouets qui collecte, trie, revalorise et remet en circulation des jeux et des jouets ayant suivi un processus rigoureux de vérification des normes de qualité en vigueur. Sur la photo, les coprésidents d’honneur entourent la directrice générale, fondatrice de Réno-Jouets et de la Fondation Réno-Jouets, Annie Asselin.

Coup de cœur !

Photo fournie par Mycélium

L’incubateur alimentaire MYCÉLIUM, qui a franchi la barre des 100 entreprises accompagnées depuis sa création en 2019, accueillait récemment ses incubés et l’industrie alimentaire lors d’un événement reconnaissance au Grand Marché de Québec. Lors de cette soirée, au cours de laquelle un « marché des start-ups » avait été organisé, une entrepreneure, Kassy Daigle-Dubé de Simplement Kosy, s’est vu remettre le prix coup de cœur du public. Sur la photo : Kassy Daigle-Dubé (au centre) est entourée de Daniel Bérubé, président du CA du Créneau d’excellence Aliments Santé, et d’Annie Champagne, directrice générale du Créneau d’excellence Aliments Santé et de Mycélium.

70 ans de mariage

Photo fournie par la famille

Originaires respectivement de Saint-Vallier (Bellechasse) et de Kamouraska, Camille Tanguay et Monique Lajoie (photo), de Québec, fêteront officiellement demain le 24 juin leur 70e anniversaire de mariage. Leur union avait été célébrée le 24 juin 1953 à l’église de Saint-Vallier. À la retraite depuis une trentaine d’années, Camille fut chauffeur de remorque pour la Brasserie Labatt alors que Monique a élevé les enfants tout en travaillant quelques années pour aider à payer les études de leurs deux filles Nicole et Martine. Aujourd’hui âgés tous les deux de 92 ans, ils s’assurent encore que les gens autour d’eux sont toujours bien et heureux. Les familles rapprochées et les amis(es) les félicitent à l’avance.

Anniversaires

Photo d'archives

Antoine Olivier Pilon (photo), acteur (Sam de Yan England) et comédien québécois (L’air d’aller), 26 ans... Vasek Pospisil, joueur de tennis professionnel canadien, 33 ans... Francesca Schiavone, joueuse de tennis italienne, 43 ans... Jason Mraz, chanteur et compositeur américain et guitariste, 46 ans... Zinedine Zidane, ex-star de soccer, 51 ans... Félix Potvin, gardien de but de la LNH (1992-2004), 52 ans... Martin Deschamps, chanteur québécois, 52 ans... Colin Stuart Montgomerie, golfeur écossais (PGA) 60 ans... Frances McDormand, actrice américaine, 66 ans... Pierre Corbeil, maire de Val-d’Or de 2013 à novembre 2021, 68 ans... Alain Morisod, pianiste suisse, 74 ans...

Disparus

Photo fournie par la famille

Le 23 juin 2020 : Gilles Lachance (photo), 79 ans, ex-directeur du Palais Montcalm qui a siégé à de nombreux conseils d’administration (Théâtre du Trident, Festival d’été de Québec et les Fêtes de la Nouvelle-France... 2021 : Melissa Coates, 50 ans, lutteuse canadienne de la WEE (Super Génie), mannequin et actrice... 2018 : Jacques Corriveau, 85 ans, ex-organisateur libéral condamné pour son rôle central dans le scandale des commandites... 2016 : Claude Jean Devirieux, 85 ans, journaliste qui a travaillé durant 30 ans à Radio-Canada... 2015 : Dick Van Patten, 86 ans, acteur américain... 2013 : Gary David Goldberg, 68 ans, réalisateur et acteur américain... 2011 : Peter Falk, 83 ans, acteur américain (Columbo)... 2009 : Raymond Berthiaume, 78 ans, chanteur québécois... 2009 : Ed McMahon, 86 ans, faire-valoir de Johnny Carson pendant 30 ans... 1959 : Boris Vian, 39 ans, personnalité mythique du Paris d’après-guerre.