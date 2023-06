À Philadelphie, l'autoroute I-95 qui s’était effondrée rouvre en avance

Moins de deux semaines après s’être effondrée à Philadelphie, une portion de l’autoroute américaine I-95, l’une des plus fréquentées de l’est du pays, rouvre vendredi en avance après des travaux ininterrompus.

• À lire aussi: Une autoroute majeure s'effondre à Philadelphie

Après l’incident le 11 juin, déclenché par l’embrasement d’un camion-citerne juste en dessous de l’autoroute, les autorités estimaient qu’il faudrait plusieurs mois pour rétablir la circulation sur cet axe capital.

Mais les équipes ont travaillé depuis nuit et jour, par tout temps, pour mettre en place, en douze jours, une route temporaire reposant notamment sur du verre recyclé.

Les autorités ont aussi eu recours à des solutions iconoclastes, comme de faire venir un véhicule servant habituellement à sécher la piste d’une course de voitures après la pluie pour accélérer le séchage.

Les curieux pouvaient suivre les travaux en direct grâce à une vidéo en continu.

Face aux questions sur la rapidité des travaux, le responsable des transports de l’État de Pennsylvanie, Mike Caroll, a assuré lors d’une conférence de presse: «la route rouvre car elle est terminée, qu’elle est sans danger et qu’elle est prête pour le trafic».

Le matériel utilisé pour construire la voie «a été rigoureusement testé et déjà utilisé en de multiples occasions», a-t-il relevé quelques minutes avant que des premiers véhicules officiels empruntent la voie.

La route sera ouverte au grand public à partir de la mi-journée.

Les voitures et camions rouleront sur six voies, au lieu de 8 habituellement, et à une vitesse limitée dans la mesure où des travaux continuent des deux côtés pour reconstruire une chaussée permanente.

L’autoroute I-95 est un axe routier majeur de la côte est des États-Unis. Sa fermeture à l’entrée nord-est de Philadelphie, ville de quelque 1,5 million d’habitants, a fortement perturbé la circulation depuis et vers New York.

Le président américain Joe Biden, qui a survolé le site samedi dernier, s’est félicité de cette réouverture rapide, facilitée selon lui par les ressources et les autorisations nécessaires rapidement fournies par son administration.

«Je sais à quel point (la route) est importante pour la qualité de vie des gens, pour l’économie locale et pour les 150 000 véhicules qui l’empruntent chaque jour», a-t-il souligné dans un communiqué.