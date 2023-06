LACHANCE, Denis



1948 - 2023Au CHUL, le 19 juin dernier sont décédés monsieur Denis Lachance, fils de feu Roméo Lachance et de feu Cécile Doyon et madame Andrée Bernard fille de feu Charles Auguste Bernard et de feu Gabrielle Soucy. Ils laissent dans le deuil leurs fils : Éric et René ; leurs petits-enfants : Élizabeth, Justin et Delphine, les frères de Mme Andrée Bernard : Claude et Marcel Bernard. Ils laissent également dans le deuil leurs neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances aule jeudi 29 juin de 18h à 21h etde 9h à 10hVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Patro-Rocamadour qui accueille René depuis plusieurs années dans le groupe Loisir Plus. Pour le don en ligne https://www.zeffy.com/fr-CA/donation-form/7e801d76-988f-4727-b8cb-6898c9ed7f97). La famille désire remercier Dre Le Sage et Dr Dubuc pour les bons soins prodigués.