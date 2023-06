Camion charnier en Angleterre: un passeur présumé plaide coupable de 39 homicides involontaires

Un homme de 50 ans, soupçonné d’être un chef de file dans un gang de passeurs impliqué dans la mort de 39 migrants vietnamiens retrouvés dans un camion en Angleterre en 2019, a plaidé coupable vendredi à Londres d’homicides involontaires.

Marius Mihai Draghici, de nationalité roumaine, sera condamné lors d’une audience dont la date doit être fixée ultérieurement. Il a été maintenu en détention à l’issue de sa comparution devant la cour de l’Old Bailey à Londres.

Les 39 migrants vietnamiens --dont les plus jeunes étaient deux garçons de 15 ans-- étaient morts d’asphyxie et d’hyperthermie dans l’espace confiné du conteneur, alors qu’ils étaient transportés vers ce qu’ils espéraient être une nouvelle vie au Royaume-Uni.

L’effroyable découverte avait mis en évidence le fonctionnement des filières d’immigration clandestine qui prospèrent sur l’espoir de candidats à l’exil prêts à prendre tous les risques et à débourser des sommes considérables.

Les chefs de file du groupe de passeurs, Ronan Hughes, un transporteur routier nord-irlandais de 41 ans, et Gheorghe Nica, un ressortissant roumain de 43 ans, accusés d’être les organisateurs du trafic, ont été condamnés en janvier 2021 respectivement à 20 et 27 ans de prison pour homicides involontaires et trafic de migrants.

Maurice Robinson, le chauffeur qui conduisait le camion au moment de la découverte des corps, a quant à lui été condamné à 13 ans et quatre mois d’emprisonnement. Eamon Harrisson, le chauffeur de 24 ans qui avait acheminé la remorque jusqu’au port belge de Zeebruges, affirmant qu’il ignorait la présence des migrants à son bord, s’est vu infliger 18 ans de prison.

Les ramifications de cette affaire ont donné lieu à des procédures judiciaires dans plusieurs pays européens.

Un Vietnamien accusé d’être le chef de la cellule belge du réseau a été condamné début 2022 à 15 ans de prison par le tribunal correctionnel de Bruges, tandis que la justice française a ordonné un procès pour 19 hommes soupçonnés d’avoir participé au vaste réseau d’immigration clandestine du Vietnam vers l’Europe.