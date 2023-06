Ces extraordinaires appâts vivants et vigoureux pour le doré

Il existe des milliers de leurres performants pour déjouer les percidés jaunes. En revanche, à l’occasion, il faut un peu de viande pour les faire réagir.

En 2017, nous avons perdu le droit d’utiliser des menés durant l’été au Québec. « À cette époque, le marché s’est transformé et nous vendions alors 90 % de vers contre 10 % seulement de sangsues. Par contre, au fil des temps, les gens ont réalisé le potentiel de ces appâts et ils ont appris à les exploiter correctement. Si bien qu’aujourd’hui, pour le doré, nous vendons maintenant 60 % de sangsues et 40 % de vers », explique François Labelle, propriétaire de la boutique Le Coureur des bois, à Mont-Laurier.

S’adapter

En affaires depuis plus de 41 ans, François Labelle a toujours tenté d’être visionnaire et de réagir face aux fluctuations et aux besoins du marché. Son commerce vend maintenant plus de 2000 livres de sangsues par année. À titre indicatif, sachez qu’il y a approximativement 250 petites bestioles par livre, variant en fonction de leur taille. On parle donc d’environ 500 000 spécimens.

M. Labelle a même fait modifier ses bâtiments afin de pouvoir conserver cette espèce tout au long de l’été. Il les achète à la fin mai ou au début juin pour s’assurer d’avoir un stock suffisant afin de pouvoir répondre à la demande.

Installations

Il a 12 bassins de 3 X 6 pieds remplis d’eau glaciale à 2 °C qui provient d’un puits artésien plutôt que de l’aqueduc pour éviter toutes formes de chlore. Un système de refroidissement assure le maintien de la température, tout comme l’aérateur pour l’apport en oxygène. Il y a environ 100 livres de sangsues par bassin, soit approximativement 25 000 spécimens qui nagent librement. Dans leur milieu d’origine, les sangsues se reproduisent lorsque l’eau atteint plus de 15 °C. Elles sont alors beaucoup plus difficiles à conserver. Ce processus naturel est considérablement réduit à l’eau froide.

L’eau est remplacée au complet toutes les 24 heures pour assurer la limpidité, grâce à un système de trop-plein. François s’assure, par le fait même d’éliminer les matières fécales et les diverses toxines.

Marchandisage

Chaque matin, un technicien remplit les contenants plastifiés dédiés à la vente. Les sangsues de taille régulière, ainsi que les jumbos sont offertes à la douzaine ou bien en vrac en format 1/4 de livre, 1/2 livre ou à la livre. Elles seront conservées dans un frigidaire à une température de 4 °C. Vendues au fur et à mesure, elles ne séjourneront pas plus de 24 heures dans les pots.

Conservation

Le consommateur, pour sa part, doit absolument les transporter et les conserver sur la glace, dans une glacière, en tout temps. Il doit changer l’eau du contenant tous les jours avec de l’eau fraîche de lac au printemps ou, plus tard, avec de l’eau provenant d’un puits ou bien avec de l’eau embouteillée conservée au réfrigérateur. « Oubliez l’eau chlorée de la ville, sans quoi elles mourront toutes », insiste le spécialiste interrogé.

En optant pour cette méthode, vous pourrez les conserver durant toute la saison de pêche. Retenez toutefois que les sangsues jeûnent tout au long de leur séjour au froid. Il est normal que leur taille réduise au fil des semaines.

Dans l’embarcation

L’erreur que trop d’amateurs font est de transférer ces appâts vivants de l’eau glaciale à un contenant d’eau à température ambiante quand vient le temps de les utiliser. Sachez qu’elles seront alors beaucoup moins vigoureuses et énergiques.

De plus, si vous êtes négligent puisque l’eau du contenant devient sale et brouillée par les excréments et le limon, dites-vous bien qu’il ne leur reste pas grand temps à vivre.

Autre point non négligeable : avec ces appâts, le bateau reste propre beaucoup plus longtemps que lorsque vous utilisez des vers et que la terre tombe partout sur le plancher.

Utilisation

Il existe plusieurs approches productives avec ce genre d’appât que l’on doit empaler par le dessous, juste en arrière de la ventouse et faire ressortir la pointe de l’hameçon sur le dos. François aime bien se servir d’un marcheur de fond avec jig flottant de type Gum Drop qui lui permet de se maintenir à proximité du plancher marin.

La technique du drop shot avec un hameçon Daiichii no 2 ou 4 avec un lest de 1⁄4 ou de 3/8 génère, elle aussi, de réels petits miracles pour déjouer les percidés. Vous pouvez aussi remplacer le plomb par une tête de jig, sans caoutchouc, et y empaler une deuxième sangsue.

Les flottes coulissantes Thill avec arrêt de type bobber stopper et un hameçon no 2 permettent une présentation subtile et en douceur.

