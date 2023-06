Course à Québec solidaire: Émilise Lessard-Therrien reçoit le soutien de Vincent Marissal

Émilise Lessard-Therrien pourra compter sur le soutien d’un des piliers de Québec solidaire (QS), Vincent Marissal, dans sa course pour devenir la prochaine co-porte-parole du parti.

Ces élections visent à remplacer Manon Massé, qui a annoncé en mai dernier qu’elle ne se représentera pas au poste.

«J’ai travaillé de près avec Émilise pendant quatre ans et j’ai découvert une femme forte, vraie et fonceuse, précisément trois qualités essentielles pour occuper le poste de co-porte-parole à QS», a expliqué vendredi le député de Rosemont.

«Vincent et moi avons fait équipe dans les dernières années, alors que ma région était frappée par une crise en santé. Notre système public a connu des échecs monumentaux, sur l’ensemble du territoire québécois, et j’ai pu être le relais du terrain rural et des préoccupations des régions éloignées», a pour sa part déclaré la candidate.

Aux yeux de Vincent Marissal, Émilise Lessard-Therrien donnera un nouvel élan au parti, qui a «besoin d’une véritable course».

«Il faut trouver un moyen à Québec solidaire pour que toutes les réalités soient entendues et représentées; des conditions de travail des infirmières à Maisonneuve-Rosemont jusqu’aux ruptures de services au Témiscamingue et en Gaspésie», a affirmé Mme Lessard-Therrien.

L’ex-députée de Rouyn-Noranda se présente contre Christine Labrie, députée de Sherbrooke, et Ruba Ghazal, députée de Mercier, pour le poste aux côtés de Gabriel Nadeau-Dubois.

La prochaine co-porte-parole sera élue au congrès des solidaires qui doit se tenir le 26 novembre prochain.