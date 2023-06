Cuba, un pays fou de ses enfants

Une conversation comme j’en entends tous les jours dans les rues de La Havane.

Une mère revient de l’école avec sa petite fille. Elle voit de l’autre côté de la rue une voisine avec son enfant qui pleure et qui crie, refusant de marcher. Elle traverse aussitôt la rue, toujours avec sa fille, et demande à l’enfant boudeur, les bras croisés, après avoir salué la mère d’un buenos dias : « Mais qu’est-ce que tu as ? Qu’est-ce qui ne va pas, ma petite Yasmine ? » L’enfant refuse de répondre et de regarder son interlocutrice. Cette attitude rebelle ne la désarçonne pas pour autant et elle continue sur le même ton. « Tu as mal quelque part ? Tu veux un biscuit ? » Là, l’attitude de l’enfant change du tout au tout. La voisine sort de son sac en tissus recyclable un sachet avec un biscuit et le tend à l’enfant. Du coup, celle-ci vient d’oublier sa peine, sa douleur, son bobo, elle a cessé ses cris et tout souriant accepte le biscuit. Les deux mamans, souriantes également, en profitent pour échanger les dernières nouvelles du jour, comme si elles ne s’étaient pas vues depuis une semaine. Le grand sujet de conversation : la nourriture et les derniers arrivages au magasin et à l’épicerie.

Morale de l’histoire : Personne ici ne laisse pleurer un enfant et tout le monde se permet d’intervenir lorsqu’il s’agit du bien-être d’un enfant. Ce n’est plus une question de famille, c’est une question qui concerne tout l’entourage immédiat et même lointain de l’enfant. Cet « interventionnisme », cette ingérence serait mal vue au Québec, mais pas ici.

« Les enfants naissent pour être heureux », clamait en son temps le héros et poète national José Marti, et ce dicton se vérifie tous les jours. Ici, les parents élèvent leurs enfants sans crainte de les voir tomber dans la drogue, la délinquance, la violence et les gangs de rue. À travers l’école, tous ont accès à la culture et aux sports. Ça vaut bien toutes les pénuries actuelles dues, entre autres, au blocus économique et commercial étatsunien.

Combien de fois n’ai-je pas entendu, en faisant la file pour entrer dans un magasin, des mères dire qu’elles désiraient avant tout acheter quelque chose pour la collation de son ou de ses enfants. Parce que la collation (ou merienda) est aussi sacrée que le repas du matin, du midi ou du soir. Et sachez qu’ici, il doit y avoir deux collations, celle du matin et celle de l’après-midi. Ce qui m’amène à dire que les Cubains mangent tout le temps. Parce que les adultes aussi ont droit à leur collation. Même lorsque je pars en tournée avec un groupe de la presse étrangère accréditée à Cuba, les organisateurs prévoient toujours une collation pour tout le monde ou un arrêt dans une halte routière pour prendre une collation.

39e Congrès de la COCAL

La Cocal, c’est une fédération d’entités, étatiques ou privées, qui se spécialisent dans l’organisation de congrès en Amérique latine. Cette année, elle tient, du 4 au 6 juillet, son 39e congrès à Varadero, qui compte parmi les plus belles plages au monde. S’y réunissent tous ceux et celles qui vivent de façon professionnelle de l’industrie des congrès : agences touristiques, hôteliers, compagnies d’aviation, publicitaires et designers, traiteurs, communicateurs, centres de conventions, etc. On va parler d’avenir et des nouvelles formes d’organisation de congrès, entre autres, chaque pays vantant ses mérites pour accueillir de futurs congrès.

La majorité des pays d’Amérique latine : Panama, Argentine, République dominicaine, Mexique, Porto Rico, Colombie, Guatemala, Brésil, Honduras, Espagne (pour des raisons historiques) et Cuba, bien entendu, seront représentés. Mais pas le Québec, malheureusement. Pourtant, j’estime que nous faisons partie de cette Amérique latine, par nos origines. J’espère que lorsque le Québec sera indépendant et qu’il sera seul maître à bord pour organiser ses destinées, il s’unira aux autres pays du sud américain et latin, délaissant ce commonwealth, vestige de l’empire britannique, qui n’a servi qu’à l’angliciser un peu plus.