Des sucettes glacées au yogourt, fraises, basilic... et de l’huile d’olive!

Cela peut paraître surprenant de mettre une petite quantité d’huile d’olive au basilic dans une recette de popsicle. D’une part, c’est la façon idéale de parfumer nos fraises d’un arôme de basilic puisque les feuilles pourraient devenir noires au congélateur. Mais il y a une autre bonne raison ! Cela empêche nos fraises de devenir dures et cristallisées. Comme quoi un peu de science peut parfois nous aider !

Portions : 8 sucettes glacées, selon la grosseur des moules

Préparation : 15 min

Congélation : 6 h

INGRÉDIENTS

250 ml (1 tasse) de fraises fraîches ou surgelées (plus ou moins)

15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive au basilic

1 contenant de 750 g de yogourt à la vanille (plus ou moins)

Pour faire son yogourt maison

sciencefourchette.com/science/tout-ce-quil-faut-savoir-pour-faire-son-yogourt-maison

TECHNIQUE

Équeuter les fraises et les couper en juliennes. Dans un bol, mélanger les fraises et l’huile d’olive au basilic. Réserver.

Dans des moules à sucettes glacées, répartir les fraises et le yogourt. Placer au congélateur pendant un minimum de 6 heures, ou jusqu’à ce que les sucettes soient bien gelées. Démouler et servir.

Les conseils de Science et Fourchette

Règle générale, la congélation altère la texture et les saveurs du yogourt régulier. On observe alors de gros cristaux se former. C’est pourquoi il peut être préférable d’utiliser du yogourt avec un pourcentage---- de matières grasses un peu plus élevé si on n’aime pas cet aspect-là.