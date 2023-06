Éducation: la face cachée du 23 juin

On s’imagine qu’au son de cette ultime cloche, les profs lancent stylos et cahiers, bondissent de joie dans les corridors, ramassent quelques affaires et quittent en vitesse, impatients de se sentir «en vacances». Ce n’est pas faux. Mais on va nuancer.

La face cachée du 23 juin, c’est la fierté d’avoir mené un groupe d’élèves hétérogène à bon port. C’est la certitude que l’on a fait de notre mieux, et plus encore, quand les tempêtes frappaient sans prévenir. C’est le bonheur de savoir que nos grands sont prêts pour le prochain chapitre. C’est la conviction d’avoir fait une différence pour plusieurs d’entre eux, d’avoir sculpté une facette de leur personnalité. C’est un sentiment puissant, une grande tape dans le dos. C’est une euphorie, certes, mais les vacances à elles seules ne peuvent pas la susciter.

La face cachée du 23 juin, c’est la peine qui accompagne le dernier au revoir. C’est accepter que l’on ne reverra plus ces jeunes ados, car le secondaire les attend. Ce sont des larmes qui coulent librement sur nos joues pendant la dernière étreinte. S’il s’agit du troisième ou du quatrième Genest, c’est dire adieu à une famille tout entière, pas seulement à un gamin. C’est laisser l’amour entrer et sortir en se demandant si on y parviendra encore l’année suivante. C’est s’attacher, apprendre à se connaître, tisser des liens si serrés qu’ils nous étouffent quand la haie d’honneur est terminée. C’est garder ses verres fumés alors que la cour d’école est désertée.

La face cachée du 23 juin, ce sont les murs déshabillés, les ballons abandonnés au fond de la classe, dégonflés. C’est le silence étouffant créé par les bureaux et les chaises empilés. C’est le vestiaire presque vide où quelque chose a forcément été oublié. C’est la plante verte que l’on va rapporter faute d’élèves pour l’arroser. Ce sont les projets que l’on voulait faire, les discussions que l’on souhaitait avoir, mais bon... Le temps a filé. C’est le tic-tac de l’horloge qui nous surprend, car jamais on ne l’entend. Ce sont des moments magiques précieusement gravés qui refont surface lorsqu’on regarde de tel ou tel côté.

La face cachée du 23 juin, c’est la réalisation que, sans ces jeunes humains si généreux et bienveillants, on ne serait peut-être pas debout en ce moment. C’est l’immense gratitude que l’on ressent de les avoir eus près de soi lors des derniers mois pour affronter vents et marées. Ce sont tous ces doux moments d’entraide qui ont prouvé que les jeunes sont bons, empathiques et à l’écoute les uns des autres. Des moments qui nous réconcilient avec l’humanité. Ce sont tous les regards complices et les sourires en coin qui ont rempli le quotidien. C’est l’amour que l’on a reçu alors que l’on voyait son univers basculer et que tout s’écroulait autour de soi. Le genre d’amour qui pousse le cœur à continuer même quand le corps a lâché. C’est le réconfort que leur simple présence a apporté, de l’air pour réapprendre à respirer.

La face cachée du 23 juin, c’est la peine d’amour qu’il faut gérer avant de penser à être «en vacances».

Photo fournie par Myriam Duval

Myriam Duval, Enseignante au primaire depuis 20 ans