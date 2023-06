HAMEL, Constance Brière



Au CIUSSS MCQ - CHAUR de Trois-Rivières, le 5 juin 2023, est décédée à l'aube de ses 84 ans, Mme Constance Brière, épouse de feu M. Camille Hamel. La famille accueillera parents et ami(e)s auHeures d'accueil :jour de la cérémonie à partir de 14h.L'ont précédée : sa fille bien-aimée Carole Hamel ; ses frères : Raymond (Annette Marchand); Camille (Gracia Dumas) ; sa sœur Fleur-Ange (feu Jean Paul Tellier). Elle laisse dans le deuil ses sœurs : Paulette (feu Onil Roy) ; Jemma (Gaétan Toupin) et son frère Daniel (Mariette Dumas) ; sa belle-sœur Aline Hamel et son beau-frère André Hamel ; son filleul Stéphane Roy et sa filleule Luce Toupin ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de la Santé de Trois-Rivières. Un merci à la résidence Le Duplessis pour les bons soins apportés et un merci spécial aussi à Paule Toupin, Caroline Tellier et Danny Roy.