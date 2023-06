François Legault se goure sur l’immobilier

Cher premier ministre, vous qui êtes Fellow de l’Ordre des comptables agréés du Québec et qui détenez une maîtrise en administration des affaires (MBA) allez facilement comprendre pourquoi il est de plus en plus difficile d’accéder à la propriété depuis que vous êtes au pouvoir.

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

Votre affirmation selon laquelle l’augmentation du prix des maisons est un mal nécessaire et que le Québec ne devrait pas « rester pauvre » simplement pour que la valeur des propriétés demeure plus basse qu’en Ontario et en Colombie-Britannique m’a incité à effectuer une série de calculs dans le but de cerner le problème immobilier auquel le Québec est présentement confronté.

Photo d'archives, Agence QMI

Et il me fait plaisir de les partager avec vous, votre ministre de l’Habitation, la comptable-fiscaliste France-Élaine Duranceau, et vos deux grands manitous de la finance, le ministre des Finances, Eric Girard, le super ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon.

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

La table étant mise, voici les chiffres en question.

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

LES SALAIRES

Il est vrai que les salaires ont enregistré une belle croissance depuis octobre 2018, moment où François Legault a pris le pouvoir avec son équipe de la CAQ.

À la lumière des données compilées par Statistique Canada, le salaire hebdomadaire moyen des employés à temps plein au Québec atteignait en mai dernier le montant de 1305,88 $, à comparer à 1055,32 $ en octobre 2018. Ce qui représente une hausse de 23,7 % en 4 années et demie.

Sur une base annuelle, le salaire moyen de nos travailleurs québécois à temps plein est ainsi passé de 54 877 $ (octobre 2018) à 67 906 $ (mai 2023). Pour une augmentation de 13 029 $ en 4 ans et demi.

À titre de comparaison, le Québec, en termes de pourcentage, affiche durant cette même période une meilleure croissance des salaires que l’Ontario et l’ensemble du Canada.

Le salaire hebdomadaire moyen a augmenté en Ontario de 20,1 %, pour atteindre 1435,35 $ (74 638 $/an). Dans l’ensemble du pays, la hausse est de 19,2 %, le salaire grimpant à 1384,59 $ (71 999 $/an).

L’EXPLOSION IMMOBILIÈRE

Le salaire moyen des employés à temps plein a eu beau augmenter au Québec de 23 % lors des 4 1⁄2 dernières années, comment peuvent-ils accéder à la propriété si les prix médians des unifamiliales et des copropriétés ont grimpé nettement plus ?

Dans l’ensemble de la province, l’unifamiliale a vu son prix médian augmenter de 180 000 $ depuis l’arrivée de la CAQ au pouvoir, atteignant maintenant les 431 000 $, en hausse 71,7 %.

De son côté, la copropriété voyait son prix médian atteindre les 375 000 $, soit 128 750 $ de plus qu’en octobre 2018, en hausse de 69,5 %.

Je vous invite à consulter le tableau ci-contre pour prendre connaissance de la hausse immobilière survenue depuis l’arrivée au pouvoir de votre parti, en octobre 2018 dans nos neuf grandes régions les plus populeuses.

FINANCEMENT HYPOTHÉCAIRE

Pour vous montrer à quel point la propriété est devenue de moins en moins accessible, j’ai comparé le coût du financement hypothécaire de l’unifamiliale type qui a vu son prix médian au Québec passer de 251 000 $ en octobre 2018 à 431 000 $ aujourd’hui.

En octobre 2018, alors que le taux officiel du terme de 5 ans d’une hypothèque amortie sur 25 ans était de 5,34 %, il en coûtait 1508,79 $ par mois (18 105 $/an) pour financer la propriété type de 251 000 $.

Aujourd’hui, l’acquisition de cette même propriété type dont le prix s’élève à 431 000 $ va nécessiter un débours mensuel de 2884,33 $ (34 612 $/an) en raison de la forte augmentation de son prix (+71,7 %) et de la hausse du taux hypothécaire qui atteint maintenant 6,49 %, soit 1,15 point de pourcentage de plus qu’en octobre 2018.

C’est donc dire que depuis l’arrivée au pouvoir de François Legault, non seulement l’unifamiliale type a vu son prix d’acquisition augmenter de 71,7 %, mais pire encore, le coût du financement hypothécaire, lui, a explosé de 91,2 %.

Du côté de la copropriété type au Québec, on a également eu droit à une explosion du coût du financement hypothécaire, mais de moindre ampleur !

Il en coûte aujourd’hui 69,5 % de plus qu’en octobre 2018 pour financer la copropriété type dont le prix est passé de 246 250 $ en 2018 à 375 000 $ aujourd’hui. D’un coût mensuel de 1480,23 $ (17 763 $/an) en octobre 2018, le financement de l’acquisition aujourd’hui du même condo type nécessite maintenant un débours mensuel de 2509,57 $ (30 115 $/an).

Ainsi, il en coûte aujourd’hui 16 507 $ de plus par an pour financer l’unifamiliale type (de 431 000 $) et la somme annuelle de 12 352 $ de plus pour financer la copropriété type (de 375 000 $).

L’ÉNIGME IMMOBILIÈRE

Comment voulez-vous qu’un employé à temps plein gagnant un revenu moyen annuel brut de 67 906 $ puisse débourser un montant net de 34 612 $ par année en hypothèque pour acquérir une propriété type au prix médian de 431 000 $ ? Ou débourser 30 115 $ par année en paiement hypothécaire pour acquérir la copropriété type à 375 000 $ ?

J’invite François Legault et ses ministres France-Élaine Duranceau, Eric Girard et Pierre Fitzgibbon à nous trouver une solution.

Évolution du prix médian des maisons depuis l’arrivée au pouvoir de la CAQ

Source : APCIQ, Centris