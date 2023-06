Il va falloir peser sur l’accélérateur pour la Zone économique métropolitaine

Les partenaires de la Zone économique métropolitaine devront peser allègrement sur l’accélérateur pour parvenir à livrer une vision régionale d’ici Noël, mais surtout des résultats concrets.

Il y a du pain sur la planche pour les partenaires de la ZEM, c’est le moins qu’on puisse dire, pour éviter que la montagne n’accouche d’une souris.

Depuis le temps que la CAQ est au pouvoir, on aurait pu s’attendre, hier, à ce que le ministre responsable de la région, Jonatan Julien, annonce un plan, une vision et des objectifs à atteindre afin de développer des liens économiques plus étroits entre les deux villes de Québec et Lévis.

Mais on savait déjà que ça irait plus à l’automne. On parle maintenant d’avant les Fêtes, grâce à la création de comités qui travailleront non pas sur cinq axes prioritaires, comme l’annonçait le communiqué de presse du gouvernement, mais bien six.

Axes prioritaires connus

Il est surprenant de voir que des consultations ont été nécessaires pour déterminer qu’il fallait se pencher sur la main-d’œuvre, l’innovation et la productivité, les chaînes d’approvisionnement, le tourisme et la culture, l’entrepreneuriat, ainsi que la mobilité et le développement durable.

Il s’agit pourtant de thèmes récurrents à Québec depuis des années, qui étaient très faciles à identifier dès la formation de la ZEM, en mars.

Critiqué pour son manque de leadership, le gouvernement caquiste a au moins le mérite de chercher à agir, grâce à l’implication du ministre Jonatan Julien. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit.

Je remarque par ailleurs l’absence, à cette annonce sans grande substance, du Port de Québec, pour « des enjeux d’agenda ». Dans le contexte, personne ne pourrait blâmer son pdg, Mario Girard, d’avoir mieux à faire, si tel est le cas...

À la suite de la volte-face du maire Gilles Lehouillier, qui a décidé d’exproprier les terres de Rabaska promises au Port de Québec, j’écrivais il y a deux semaines à propos de la grande illusion d’une collaboration régionale à Québec.

Immense défi

C’est d’ailleurs à ce chapitre que le défi sera gigantesque. Développer une vision régionale avec la classe politique actuelle ne sera pas une mince affaire, étant donné la gestion des égos que cela implique.

Puis les partenaires agissent pour leurs intérêts respectifs. Le geste du maire de Lévis, qui a pris tout le monde par surprise, représente une parfaite illustration de cette réalité, comme je le soulignais dans mon précédent papier.

En ce qui concerne le maire de Québec, les rebondissements dans le projet de tramway risquent de prendre tout son temps cet automne, et de le forcer à marcher droit face au gouvernement. Cela le placera dans une position délicate, avec la responsabilité de représenter au mieux les intérêts de Québec dans leur globalité.

Une fois qu’on a dit ça, la mise sur pied de comités et l’adoption d’une vision, en fin d’année, n’apporte rien de concret pour la suite, c’est-à-dire qu’on n’a toujours pas trouvé de solution pour les problèmes de congestion entre les deux rives, la traverse Québec-Lévis, le pont de Québec ou la phase quatre de la promenade Samuel-de Champlain. La région devra faire preuve d’une immense patience.