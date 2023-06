Je pense déjà à la prochaine liste...

Cette fois, Céline Dion fait partie de la liste. Ce n’est pas comme dans le palmarès du vilain magazine Rolling Stone, qui ne la compte même pas parmi les 200 meilleurs chanteuses et chanteurs de tous les temps. Quelle bourde ! N’empêche que dans notre liste des 25 plus belles voix du Québec, Marie-Élaine Thibert n’y est pas. Elle fut pourtant finaliste de la première mouture de Star Académie. Et elle a vendu des centaines de milliers d’albums. Je ne trouve pas non plus le nom de Monique Leyrac. Pourtant, elle a chanté au Carnegie Hall, à l’Olympia et au Ed Sullivan Show. François Dompierre, qui s’y connaît en musique, considère même que Monique Leyrac est « la plus grande interprète que le Québec ait eue au 20e siècle ».

Notre liste en dit long sur le pif phénoménal de René Angélil. Après avoir quitté les Baronets, qui s’étaient hissés en tête du palmarès québécois avec la version française de Hold Me Tight des Beatles, René avait fait des pieds et des mains pour devenir l’agent de Ginette Reno, qu’il voyait déjà comme une vedette internationale. Mais Ginette lui a dit non. Sans Ce n’était qu’un rêve, la chanson que lui a fait parvenir maman Dion, René serait retourné sur les bancs de l’école pour devenir avocat. Le reste de l’histoire est archiconnu. Presque un demi-siècle plus tard, notre liste qui place en tête Céline et Ginette confirme donc à quel point René Angélil avait du flair.

Aujourd’hui, ça paraît évident, mais qui aurait hypothéqué sa maison, comme l’a fait Angélil, pour une préado de 12 ans aux cheveux en bataille et aux dents toutes mélangées ? Même aujourd’hui, connaissant la flamboyante carrière de Ginette et de Céline, est-ce que j’en ferais les deux premiers choix de MA liste ? Sûrement parce que ce sont deux choix incontournables, mais si j’étais condamné à n’entendre qu’elles jusqu’à la fin de mes jours, je m’ennuierais de ma Renée Claude adorée, de mon extravagante Diane Dufresne, de la si belle Martine St-Clair dont je ne peux entendre L’amour est dans tes yeux sans avoir... les yeux pleins d’eau.

Il faudrait aussi me priver de Charlotte­­­ Cardin. Quel sacrifice ! J’ai lu que son prochain album, qui sortira à la fin d’août, se nommera 99 Nights. Une seule nuit à l’entendre me fait rêver, imaginez 99 ! Charlotte, c’est promis, sur la prochaine liste du Journal, je t’inscrirai en tête...