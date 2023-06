Repêchage: Kent Hughes ne donnera jamais le 5e choix au total pour Pierre-Luc Dubois

Les Jets de Winnipeg ont lancé un message au Canadien. Selon mon collègue Marc De Foy, Kent Hughes n’a pas encore déposé une offre assez alléchante pour convaincre Kevin Cheveldayoff de se départir de Pierre-Luc Dubois.

• À lire aussi: Repêchage simulé du «Journal»: Michkov à Washington, un attaquant américain pour le Canadien

Pour gagner le derby Dubois, le CH pourrait toujours sacrifier son choix de premier tour, le 5e au total. Mais Hughes ne tombera pas dans ce piège.

Oui, Dubois n’a que 24 ans. Oui, il a déjà trois saisons de 60 points et plus dans la LNH. Oui, il a un physique imposant à 6 pi, 2 po et 205 lb. Oui, il est un bon joueur de centre.

Il y a plusieurs raisons qui pousseront Hughes vers la sagesse.

Avec le cinquième choix au total, le Canadien aura l’occasion de repêcher un jeune prometteur. Même si on peut s’attendre à ce que Nick Bobrov et Martin Lapointe tournent le dos à Matvei Michkov, il y aura encore plusieurs gros noms à ce rang. Ryan Leonard, Zach Benson, Dalibor Dvorsky et David Reinbacher représentent de bons candidats.

Le repêchage de 2023 n’a rien de comparable à celui de 2022. Selon plusieurs recruteurs, le cinquième espoir de cette cuvée a le potentiel de devenir un meilleur joueur dans le futur que Juraj Slafkovsky, le premier de classe de l’an dernier.

Un déséquilibre financier

Si le CH sacrifiait son cinquième choix au total pour Dubois, il y aurait également une répercussion importante sur le plan financier. À l’aube de sa huitième saison dans la LNH, Dubois n’a toujours pas de contrat. Il rechercherait une entente de près de 9 millions $ par saison.

9 millions $, c’est grossièrement neuf fois plus que le salaire d’un typique contrat de recrue. Avec Leonard, Benson ou Dvorsky, le Tricolore profiterait de ce joueur pour deux ou trois saisons à un salaire avoisinant 1 million $ par année, sans compter les possibles bonis.

Thierry Laforce / Agence QMI

Il y a une autre réalité à prendre en considération. Si les Jets restent trop gourmands dans ce dossier, le Canadien pourrait toujours se croiser les doigts et attendre au 1er juillet 2024.

Dubois pourrait encore une fois parapher un contrat d’une seule saison afin de profiter de son autonomie complète à la fin de la prochaine saison. À ce moment-là, le CH pourrait l’attirer à Montréal simplement avec un gros chèque, sans rien donner aux Jets.

Le cas DeBrincat

Historiquement, c’est logique de croire à une transaction d’un aussi haut choix au repêchage contre une jeune vedette de la LNH. Au repêchage de 2022, à Montréal, les Sénateurs d’Ottawa ont fait l’acquisition de l’ailier Alex DeBrincat – un marqueur de 40 buts ou plus à deux reprises – en cédant le septième choix au total.

Photo AFP

Pierre Dorion, le DG des Sénateurs, avait également donné aux Blackhawks un choix de deuxième tour en 2022 (Paul Ludwinski) et un choix de troisième tour en 2024. Avec le septième choix, les Hawks ont repêché le défenseur Kevin Korchinski.

Sur le coup, plusieurs analystes ont crié au génie pour Dorion. Mais un an plus tard, le discours a changé.

DeBrincat n’a pas encore de contrat pour la saison prochaine, lui qui deviendra joueur autonome avec compensation en juillet. Les Sénateurs songeront maintenant à l’idée de l’échanger à leur tour.

Avec l’ajout de DeBrincat, Dorion a tenté d’accélérer le processus de reconstruction à Ottawa, mais il n’a pas gagné son pari. Le petit ailier n’a marqué que 27 buts dans la capitale nationale. Les Sénateurs ne voudront pas lui offrir un contrat de plus de sept millions, ce qu’il exigera. En l’échangeant d’ici les prochains jours, Dorion récupérera un actif avec un bon choix au repêchage ou des espoirs, mais il ne retrouvera pas un septième choix au total.

Les Kings dans le coup

Selon plusieurs sources, les Kings de Los Angeles ont aussi les yeux sur Dubois. Les Kings ont de bons jeunes espoirs comme Gabriel Vilardi et Quinton Byfield pour convaincre Cheveldayoff.

Chez le CH, Hughes a également de bonnes cartes dans son jeu avec un autre choix au premier tour (31e au total) et une multitude de jeunes défenseurs. Les Jets devront trancher. Mais ils n’auront pas la lune et le soleil pour Dubois.