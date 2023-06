La reine Céline et sa couronne vacillante

Quelle ironie ! Céline Dion est consacrée « plus belle voix du Québec » au moment même où sa voix... n’est plus ce qu’elle était. On souligne la qualité de son instrument alors que son outil la lâche peu à peu.

Il y a seulement six mois, le 8 décembre 2022, Céline nous apprenait qu’elle avait le syndrome de la personne raide, « la cause des spasmes musculaires » qui l’affligent.

« J’ai parfois beaucoup de difficulté à marcher et je ne peux pas toujours utiliser mes cordes vocales pour chanter comme je le souhaiterais », nous avait-elle annoncé, la voix chevrotante. Depuis, Céline a annulé tous ses concerts jusqu’en 2024.

Si ce palmarès du Journal était sorti au moment où Céline était au sommet de sa gloire, au sommet de sa forme, ce couronnement nous serait simplement apparu comme une évidence.

Mais que cette « consécration » arrive aujour­d’hui, alors que la perspective que Céline chante à nouveau nous paraît de moins en moins crédible, cela me crève le cœur. Pourquoi la vie a-t-elle donné à la petite fille de Charlemagne un talent si exceptionnel pour le lui reprendre après ?

Je regardais récemment sur YouTube le passage de Céline Dion à l’émission de Jay Leno, où elle avait chanté Pour que tu m’aimes encore... tiré de l’album D’eux.

Chanter en français devant des millions d’Américains, c’est aussi ça la fierté que nous avons de voir Céline sur les plus grandes tribunes du monde.

D’eux, réalisé avec Jean-Jacques Goldman, est son plus bel album à vie. Elle n’a jamais aussi bien chanté.

Si une chose ressort de ce palmarès, c’est que les belles voix abondent au Québec. De la vingt-cinquième­­­ à la première, elles ont toutes leur place au sommet du podium.

Mon seul regret, c’est que mes collègues n’aient pas accordé comme moi la note la plus haute à Renée­­­ Claude qui a été et restera à jamais à mes yeux la plus belle voix du Québec.

Son album On a marché sur l’amour restera l’album que j’emporterais sur une île déserte. Pas pour rien qu’il avait remporté en 1996 le Grand Prix du disque de l’Académie Charles-Cros à Paris.

A-t-elle été appréciée à sa juste valeur ? Renée Claude est partie en 2020, après un combat contre l’Alzheimer, la maladie de l’oubli. Mon seul souhait, en 2023, serait qu’on ne l’oublie pas.