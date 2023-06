Le Canada interdit les tests cosmétiques sur les animaux

Le Canada interdit pour de bon les essais cosmétiques sur les animaux et la vente de nouveaux produits cosmétiques développés à partir d'expérimentations sur les animaux.

Plus précisément, le texte de la loi vise «la vente de cosmétiques dont la sûreté ne peut être établie sans avoir recours à des données tirées d’essais conduits sur des animaux qui pourraient causer à ceux-ci de la douleur, de la souffrance ou toute blessure physiques ou mentales, sous réserve de certaines exceptions».

Il sera également interdit d’induire les clients en erreur à travers des «allégations trompeuses», «sur l’étiquette ou dans la publicité de cosmétiques», ignorant qu’un produit a été développé sans tests sur les animaux alors que ce n’est pas le cas.

Les entreprises devront donc fournir à Santé Canada – «à la demande de celui-ci» – des preuves que leur produit a été développé sans dommages potentiels aux animaux.

«L’adoption de cette interdiction est une grande victoire pour les animaux, puisque les tests de cosmétiques sont une pratique inutile et douloureuse, et la SPCA de Montréal revendique leur interdiction depuis des années», a fait savoir Erin Martellani, responsable de campagne pour la défense des animaux à la SPCA.

Le Canada rejoint une liste d’une quarantaine de pays ayant déjà interdit les essais sur les animaux, incluant l’Inde, le Mexique ou le Royaume-Uni.

La mesure avait été dévoilée au dépôt du budget de la ministre Chrystia Freeland en mars et a finalement reçu la sanction royale au Sénat en soirée jeudi.

Les rayons des pharmacies ne changeront pas du jour au lendemain : cette modification à la Loi sur les aliments et drogues comporte plusieurs exceptions.

Dans les faits, l’ensemble des produits cosmétiques déjà autorisés au Canada jusqu’à aujourd’hui pourront rester sur le marché, incluant ceux qui ont bénéficié de tests sur les animaux au cours de leur développement.

«La protection des animaux, aujourd'hui et pour l'avenir, est une mesure réclamée par de nombreux Canadiens et dont nous pouvons tous nous réjouir», a déclaré le cabinet du ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos. «Nous sommes fiers d'aller de l'avant avec cette mesure et de garantir aux Canadiens que les produits qu'ils achètent sont exempts de cruauté.»