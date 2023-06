Football: les Alouettes repoussent facilement les Tiger-Cats

HAMILTON - La pression était forte sur les Tiger-Cats pour qu’ils gagnent leur match d’ouverture locale, vendredi soir à Hamilton, mais les Alouettes de Montréal, par l’entremise de Cody Fajardo, Austin Mack et Chandler Worthy, entre autres, ont joué les trouble-fête et l’ont emporté par le pointage de 38 à 12.

• À lire aussi: Découvrez le nouveau chandail des Alouettes!

• À lire aussi: Un épeurant «tigre-chat» devant l’hôtel de ville de Hamilton

• À lire aussi: On a testé le premier Tim Hortons de l’histoire des Tim Hortons... et la «roue de tracteur» a meilleur goût

La météo était maussade au Tim Hortons Field, tout comme l’humeur de plusieurs partisans locaux. Il faut dire que les Ti-Cats avaient aussi perdu leurs deux premiers matchs de la saison à l’étranger avant de recevoir les «Moineaux». Hamilton (0-3) connaît un début de campagne catastrophique, d’autant plus que la ville ontarienne doit accueillir la finale de la Coupe Grey, en novembre. On croit déjà de moins en moins à la présence du club local à ce grand rendez-vous.

Au contraire des Tiger-Cats, le club montréalais donne tranquillement espoir à ses partisans avec une deuxième victoire en autant de parties, après celle du 10 juin, à Montréal, contre le Rouge et Noir d’Ottawa. Au poste de quart-arrière, Fajardo a d’ailleurs connu un excellent match pour les Alouettes, avec deux touchés par la passe et un autre par la course.

Worthy a pour sa part été le premier à faire damner les partisans des Tiger-Cats, retournant un botté sur 77 verges pour le touché alors qu’il ne restait plus de temps au cadran au premier quart. C’est là que les Alouettes ont pris le momentum dans ce match.

«En tant que membre des unités spéciales, on aime créer une étincelle pour notre équipe, a commenté Worthy, au terme de la partie. On avait étudié l'adversaire tout au long de la semaine et on savait qu'un blitz était possible, ce qui causerait une ouverture. Les gars ont fait du bon travail pour bloquer, ce qui a rendu la tâche plus facile pour moi.»

Deux touchés pour Mack

La chimie entre le pivot Fajardo et Mack, comme receveur de passes, a opéré dès le début du deuxième quart. Un jeu de 48 verges a mené au deuxième majeur de la rencontre pour les Alouettes. Cette combinaison a inscrit un autre touché, en deuxième demie, portant alors le pointage à 28 à 12.

Avant même la mi-temps, Fajardo s’était chargé d’atteindre la zone payante, cette fois à la suite d’une course de quatre verges. Ciante Evans venait de réussir une interception, sa troisième de la campagne, un peu plus tôt. Globalement, l’unité défensive des Alouettes a encore une fois effectué du bon boulot, spécialement lorsque l’adversaire s’approchait de la zone des buts. Wesley Sutton a cloué le cercueil des Tiger-Cats, au quatrième quart, en ramenant une interception pour le touché.

Mitchell sur la liste des blessés

Dans le camp des Tiger-Cats, c’est Matthew Shiltz qui occupait le poste de quart-arrière tandis que le vétéran Bo Levi Mitchell a été inséré sur la liste des blessés pour six matchs durant la journée de vendredi. L’organisation de Hamilton a par ailleurs annoncé l’embauche du quart américain N’Kosi Perry.

Shiltz a tôt fait de se signaler avec une longue passe de 61 verges au receveur Tim White dès le premier jeu offensif du match. Il a suivi, quelques instants plus tard, avec une course de 13 verges, mais les Ti-Cats ont dû se contenter d’un placement. Une situation qui s’est répétée tout au long de la soirée, au grand dam des amateurs des Tiger-Cats.