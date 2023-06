Mon professeur a influencé mon choix politique

Pierre Curzi, le fils d’Alfredo Curzi, italien d’origine, et d’Yvonne, sa mère, est natif de Montréal. Il a demeuré quelques mois sur la rue Fabre avant que la famille s’établisse dans le quartier Villeray. Il se décrit comme un « vrai Montréalais » tout comme ses frères, Jean, Paul et Georges, et sa sœur, Louise.

La Commission des écoles catholiques de Montréal a offert un cours classique gratuit.

Ce cours était pour venir en aide aux jeunes défavorisés financièrement. Alors d’un pas bien décidé, je me suis inscrit pour passer les examens d’entrée à l’école située dans mon quartier, et j’ai terminé au Collège Saint-Laurent.

Il y avait différentes classes de la société.

Les étudiants du collège appartenaient à une classe sociale différente. Je ne dirais pas qu’ils étaient hautains, cependant ils ont appris que malgré le fait que nous étions trop pauvres pour aller au collège privé nous étions intellectuellement riches.

Ton professeur a influencé ton choix politique.

Un de mes professeurs, au Collège Saint-Laurent, André Larocque, un ancien curé, nous a expliqué les dessous de la politique dans notre cours de science politique. À partir de ce moment, je me suis engagé dans le mouvement souverainiste.

Le professeur a aussi influencé certains de tes collègues.

Certains de mes collègues ont fait leur marque au Québec à titre de médecins, d’ingénieurs, de gens d’affaires et des avocats. À bien y penser, je crois que j’aurais fait un bon avocat. Entre autres, il y avait aussi dans ma classe l’ancien ministre Claude Charron et des amis qui sont devenus des felquistes.

Tu es un fils d’un immigrant italien.

Mon père, fils d’un immigrant italien, était un homme travaillant qui avait trois emplois pour faire vivre sa famille : au restaurant, à la taverne et dans les bars. Il m’a inculqué l’importance de travailler fort.

Assis devant la télévision avec ton père.

Le samedi, nous étions gâtés par le Canadien, qui a remporté de nombreuses coupes Stanley. Jean Béliveau était mon joueur favori. Le dimanche après-midi, nous regardions L’Heure des quilles.

Le rôle de ta mère.

Elle m’a enseigné à maîtriser le français avec une diction que je considère aujourd’hui comme une richesse et à découvrir dans les livres la culture qui m’entourait.

Quel était ton premier emploi ?

Je livrais des fleurs aux nouvelles mères de famille à l’Hôpital Sainte-Justine. Après avoir travaillé pendant six semaines chez Continental Can, je me suis juré de ne plus retourner travailler dans une usine, car c’était trop difficile. J’ai un énorme respect pour les travailleurs d’usine.

Pratiquais-tu beaucoup de sport ?

Je ne savais pas patiner mais nous jouions au badminton dans ma cour, au tennis, au drapeau et à « Branch et Branch » dans la rue ou dans la ruelle. Le respect de mes amis, je l’ai gagné par ma prestation théâtrale à l’école.

Tu étais bon au baseball.

Du fait que j’avais une mitaine de receveur et un gant, mes amis m’invitaient à me joindre à eux au parc Jarry. J’ai joué au football au collège, sans oublier que mon frère, Paul, est un des fondateurs de la Ligue collégiale de football.

Le fameux gâteau aux carottes.

Parmi les découvertes culturelles chez mes amis, il y avait le fameux gâteau aux carottes. Cependant, lorsque mes amis venaient chez moi, ils ont découvert la beauté de déguster des légumes.

Tu es un passionné du canoë.

L’été, j’allais au camp de jour de la Joie de vivre. Une des activités, c’était de nager vers le bateau au milieu du lac et ensuite, d’y embarquer pour avoir le droit de faire par la suite du canoë. J’avais un problème majeur à surmonter.

Tu ne savais pas nager !

J’ai nagé comme un chien dans l’eau en utilisant mes petites pattes mais j’étais trop fatigué pour monter dans le bateau. Les moniteurs ont décidé que par mon effort je méritais de faire du canoë.

Tu as passé un été à Lanoraie.

À l’âge de 12 ans, pour la première fois je quittais la maison pour aller vivre ailleurs dans la province. Un été inoubliable, car j’ai découvert la beauté du plein air, les grands champs, sans oublier que j’ai vu pour la première fois le fleuve Saint-Laurent.

Tu as été ébloui par l’immensité du fleuve Saint-Laurent.

Tout simplement émerveillé ! Je n’avais jamais vu auparavant un flot d’eau si immense que je ne pouvais pas voir la fin, où il s’arrêtait de couler. Une fois de retour à la maison, j’ai trouvé mon quartier très petit.

As-tu fait du théâtre à l’école ?

J’ai joué dans la pièce Les péchés dans le hall de Félix Leclerc, où j’interprétais le rôle de la colère. L’enthousiasme des spectateurs à mon égard m’a inspiré à devenir un comédien.

Ton père craignait pour toi.

Il me disait que mon avenir n’était pas rassurant dans le monde du théâtre, jusqu’au moment où il m’a vu à la télévision.

Tu aimais les chansonniers.

J’aimais les chansonniers car les paroles de leurs chansons étaient composées de textes qui touchaient la réalité de la vie.

Les chanteurs populaires.

J’avais beaucoup de difficulté à discerner les paroles des chanteurs anglais, sauf celles des Beatles. Cependant, la musique populaire ne faisait pas partie de mon univers.

Tu as de merveilleux enfants et petits-enfants.

Marie et moi formons une famille reconstituée, alors que j’avais deux enfants, Alexandre et Mélissa, et ma conjointe, Marie, un fils, Jérémy. C’est surprenant jusqu’à quel point ils sont différents, mais ils ont une complicité qui forme un clan familial très fort rempli de valeurs. Nos cinq petits-enfants sont la continuité de notre clan familial.

Ta conjointe est l’amour de ta vie.

Nous sommes comme un miroir qui reflète nos forces et nos faiblesses. Nos carrières sont parallèles et jamais nous ne nous sommes disputés. Nous discutons afin de trouver une solution. Marie Tifo est l’amour de ma vie.