«Notre Dame de Paris»: L'œuvre de Luc Plamondon et Richard Cocciante séduit Broadway

NEW YORK | Applaudissements généreux, cris enthousiastes, ovation debout... pas de doute possible, Notre Dame de Paris n’a fait qu’une bouchée de la Grosse Pomme lors de sa première au Lincoln Center de New York, jeudi soir.

On a beau avoir vu Notre Dame de Paris à de nombreuses reprises au fil des ans – huit fois, dans le cas de l’auteur de ces lignes –, impossible de réprimer ce frisson qui naît dès que retentissent les premières notes du Temps des cathédrales, succès immortel lançant le bal de ce spectacle musical.

Ce frisson, on l’a senti traverser les quelque 2500 spectateurs réunis à l’intérieur de l’auditorium situé à un jet de pierre de Central Park. La communion a été parfaite et continue, interrompue qu'à l'occasion de l’entracte.

En français

L’émotion – portée par les paroles de Luc Plamondon et la musique de Richard Cocciante – a d’ailleurs tôt fait de pulvériser toute barrière linguistique. Car oui, c’est en français que l'œuvre est présentée en plein cœur de New York pour une deuxième année consécutive.

Si des surtitres en anglais sont projetés sur des écrans situés de part et d’autre de la scène, c’est sur les interprètes que les yeux sont restés rivés tout au long de la première du spectacle. Il faut dire que l’intrigue au cœur de Notre Dame de Paris est bien connue, faisant partie intégrale de la culture populaire grâce à son auteur original, Victor Hugo.

Luc Plamondon et Richard Cocciante – réunis à New York pour cette première – se sont en effet inspirés de l’œuvre classique, redonnant vie à Quasimodo, Esmeralda, Frollo, Gringoire et compagnie en chansons pour une nouvelle virée en l’an 1482 où une jeune bohémienne obnubile la gent masculine par sa beauté légendaire.

Photo Daniel Daigneault / TVA Publications

Machine bien huilée

C’est donc une machine bien huilée qui s’est installée dans la Grosse Pomme pour 27 représentations, ayant été applaudie dans un total de 20 pays depuis sa création en 1998. Les chorégraphies aussi impressionnantes que rodées au quart de tour et la mise en scène particulièrement solide viennent parfaitement mettre en valeur les performances vocales franchement impressionnantes, piliers du spectacle musical.

Daniel Lavoie, seul acteur de chez nous à avoir foulé la scène lors de cette première, s’est montré dans une forme phénoménale pour enfiler la tunique de Frollo, prêtre et antagoniste principal de Notre Dame de Paris. Autre étoile marquante, Gian Marco Schiaretti s’avère un digne successeur à Bruno Pelletier, revêtant la redingote de Gringoire avec charisme et suavité, en plus de multiplier les envolées vocales périlleuses et parfaitement maîtrisées.

Troublant Quasimodo

Et c’est avec un plaisir évident qu’ont a retrouvé sur scène Angelo Del Vecchio, totalement incarné en Quasimodo, sonneur de cloches de Notre Dame. Ses bouleversants Dieu que le monde est injuste et Danse mon Esmeralda valent à eux seuls le prix d’entrée (même en devise américaine).

Installé au Lincoln Center de New York jusqu’au 16 juillet, le spectacle Notre Dame de Paris débarquera dans la métropole le mois suivant. La troupe principale sera pour l’occasion bonifiée par la présence des Québécois Martin Giroux (Phoebus) et Emma Lépine (Fleur de Lys). Jamie Bono, Robert Marien, Mike Lee et Philippe Tremblay seront quant à eux de retour au Québec à titre de doublures pour les personnages d’Esmeralda et Fleur de Lys, Frollo, Clopin et Quasimodo, respectivement.