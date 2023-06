On a testé le premier Tim Hortons de l’histoire des Tim Hortons... et la «roue de tracteur» a meilleur goût

HAMILTON - Une statue de l’ex-hockeyeur Tim Horton, située tout près de l’entrée, attire d’abord le regard des plus curieux. Essentiellement, le mien. On remarque aussi, sur le mur extérieur, une représentation de ce à quoi ressemblait l’endroit, un ancien garage, lors de son ouverture, le 17 mai 1964.

À l’intérieur, une simple conversation avec la gérante Tammy suffit pour apprendre que les touristes sont nombreux à se déplacer jusqu’à Hamilton, au coin de Dunsmure Road et Ottawa Street North, pour visiter le premier Tim Hortons de l’histoire.

«Il n’y a pas si longtemps, on avait des gens de l’Angleterre ici et encore la semaine dernière, j’ai servi des clients venant de l’Ohio, aux États-Unis», a-t-elle fièrement mentionné.

Musée sur place

Le célèbre restaurant, reconnu pour son café et ses beignes, a vu le jour il y a près de 60 ans. Horton, un ancien défenseur, évoluait alors avec les Maple Leafs. Il a d’ailleurs remporté quatre fois la Coupe Stanley avec Toronto (1962, 1963, 1964 et 1967).

Tammy insiste: une visite à l’étage du restaurant vaut grandement la peine. On y retrouve un petit musée dans lequel on constate l’évolution de la chaîne au fil des ans.

Une visite au premier Tim Hortons de l’histoire des Tim Hortons… À lire ici: https://t.co/h09gLGqC1z (@TimHortons) pic.twitter.com/JE5oXsG5pK — Benoît Rioux - Journal de Montréal (@benrioux) June 23, 2023

Miles Gilbert Horton, surnommé Tim, est donc natif de Cochrane, une ville ontarienne située au nord, pas très loin de Rouyn-Noranda. L’athlète s’était lancé en affaires dans le but d’améliorer ses revenus durant l’entre-saison. Il était d’ailleurs accompagné par un Québécois, un dénommé Jim Charade, dans cette aventure. Coup d’œil sur les vêtements portés par les employés durant les années 1960 jusqu’à ceux prévus pour le futur. Autre constat: il fut une époque où une tasse de café se vendait à un prix dérisoire...

Un goût différent?

Ne reculant devant rien, sauf peut-être le beaucoup-trop-sucré café vanille française, on a sélectionné au menu: le wrap du fermier, la traditionnelle roue de tracteur et une boisson chaude plus traditionnelle.

Difficile de conclure si c’était l’effet de la longue marche ayant mené au restaurant ou celui de l’expérience complète sur le plan historique, mais la roue de tracteur (communément appelée «Roussette» ou, en anglais, «Honey Cruller») n’a jamais eu aussi bon goût.

Avant de me voir quitter le lieu, Tammy aura compris qu’elle avait affaire à un journaliste provenant de Montréal. Elle notait du même souffle l’importance pour les Tiger-Cats de remporter leur match d’ouverture à domicile, en soirée, contre les Alouettes. Et ce, malgré l’absence du quart-arrière Bo Levi Mitchell... À propos du nom du stade, une quinzaine de coins de rue plus loin: le Tim Hortons Field.