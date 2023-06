Peter Laviolette a choisi ses adjoints

Le directeur général des Rangers de New York, Chris Drury, a annoncé vendredi matin la nomination de Phil Housley à titre d’entraîneur associé et de Michael Peca et Dan Muse dans le rôle d’adjoints.

Ils épauleront Peter Laviolette, embauché comme entraîneur-chef le 13 juin.

Housley a déjà travaillé aux côtés de Laviolette de 2013 à 2017 avec les Predators. À sa dernière année à Nashville, il a aidé l’équipe à accéder à la finale de la Coupe Stanley pour la toute première fois de son histoire.

Il a ensuite été promu à la barre des Sabres de Buffalo, poste qu’il a occupé jusqu’en 2019. Il a aussi agi comme adjoint avec les Coyotes de l’Arizona de 2019 à 2022.

Plus récemment, Housley a guidé les États-Unis vers la conquête de la médaille d’or au dernier Championnat mondial junior.

Le défenseur américain a auparavant connu une glorieuse carrière dans la LNH, récoltant 1232 points en 1495 matchs, répartis en 21 saisons. Il a été élu au Temple de la renommée en 2015.

Muse a lui aussi été l’adjoint de Laviolette à Nashville de 2017 à 2020.

Depuis trois ans, il était l’entraîneur-chef du programme national américain de développement.

Quant à Peca, il s’agit d’un premier emploi dans la LNH. Il a passé les deux dernières saisons dans la Ligue américaine en tant qu’adjoint avec les Americans de Rochester, le club-école des Sabres.

Le Torontois, que plusieurs considèrent comme l’un des meilleurs attaquants défensifs du début des années 2000, a remporté deux fois le trophée Selke.

En 2022-2023, le personnel d’entraîneurs des Rangers était composé de Gerard Gallant, Mike Kelly et Gord Murphy.

Lambert retrouve Huska

Par ailleurs, les Flames de Calgary ont annoncé l’embauche de Dan Lambert et de Marc Savard à titre d’entraîneurs adjoints.

Lambert connaît particulièrement bien le nouvel entraîneur-chef, Ryan Huska, avec qui il a commencé sa carrière d’entraîneur avec les Rockets de Kelowna, dans la Ligue junior de l’Ouest, en 2009-2010.

Après trois ans comme adjoint à Huska, il a été promu aux commandes des Rockets. Il a remporté le championnat à sa première saison en 2014-2015.

L’année suivante, il a fait le saut dans la LNH en tant qu’adjoint avec les Sabres de Buffalo. Il a ensuite dirigé leur filiale de la Ligue américaine en 2016-2017. Après deux saisons à la barre des Chiefs de Spokane, il a agi comme adjoint avec les Predators au cours des quatre dernières années.

De son côté, Savard a amorcé son parcours comme entraîneur en acceptant un rôle d’adjoint avec les Blues de St. Louis en 2019-2020.

Durant les deux dernières saisons, l’ancien attaquant était l’entraîneur-chef des Spitfires de Windsor, dans la Ligue junior de l’Ontario. À sa première année, son équipe a atteint la finale.