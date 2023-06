Repêchage de la NBA: découvrez le coloré premier choix des Raptors

Un espoir de la cuvée 2023 du repêchage de la NBA a fait tourner bien des têtes en raison de son habit coloré, jeudi soir à New York. Gradey Dick est aussi tout un joueur de basketball qui ne devrait pas tarder à devenir l’un des favoris de la foule à Toronto.

Les Raptors ont eu la chance de sélectionner le produit des Jayhawks de l’Université du Kansas avec le 13e tour de parole. Celui-ci était répertorié dans le top 10 par plusieurs experts, mais il a glissé de quelques rangs.

À lire aussi : Un Québécois est repêché (puis échangé) au 1er tour

Ce n’est pas l’équipe de la Ville Reine qui va s’en plaindre, elle qui a mis la main sur le meilleur tireur admissible cette année. Dick a réussi 83 lancers (40,3%) du centre-ville en 2022-2023, ce qui lui vaut la deuxième place de la conférence Big 12.

«Il n’est pas juste un tireur. Je crois qu’il sait aussi jouer sans le ballon, a indiqué au réseau Sportsnet le directeur général Bobby Webster. Il peut bien passer, il récupère bien les rebonds, alors je crois qu’il est bien plus complet que ce que les gens croient, même s’il sera d’abord considéré comme un tireur. Je pense que c’était plus attrayant qu’il puisse faire toutes les autres choses aussi.»

«Mon plus grand objectif est d’avoir un impact rapidement, a avoué en conférence de presse le confiant jeune homme de 19 ans. Je veux venir à Toronto et leur montrer la qualité de mes tirs, la chose dont je suis le plus fier.»

Il pourra certainement aider les Raptors dans cet aspect du jeu puisqu’ils ont terminé 19e l’an dernier et 28e l’année précédente pour le pourcentage de réussite des lancers de trois points.

Une attitude d’étoile

De la confiance, ça en prenait aussi pour porter un costume rouge scintillant qui a beaucoup fait réagir. Extraverti, Gradey Dick n’entend changer pour personne.

Draft day drip 💧 pic.twitter.com/s2c6HLZNbZ — Toronto Raptors (@Raptors) June 23, 2023

«Je ne vais jamais tenter quelque chose en essayant d’être quelqu’un que je ne suis pas, comme sortir du tunnel avec aucune expression et essayer d’être trop cool pour rien. Je ne serai jamais comme ça et je ne perdrai jamais ça non plus. C’est comme ça que j’ai le plus de plaisir dans la vie, quand je joue au basketball et que je peux montrer mes émotions», a déclaré celui qui s’est entraîné à Toronto la semaine dernière.

Il faudra s’attendre à du changement dans cette équipe maintenant menée par Darko Rajakovic. Dick aurait fait bonne impression auprès du nouvel entraîneur-chef, et Webster a été charmé par l’intelligence et le gabarit (6 pi 8 po) du garde.

«Je veux venir dans cette organisation et accepter le rôle que l’entraîneur me donnera, ça me convient parfaitement, a affirmé Dick. C’est juste du basketball à la fin. J’aime juste être sur le parquet.»

La prochaine étape pour les Raptors sera le marché des joueurs autonomes, qui s’amorcera dans une semaine. Le club torontois aura quelques décisions à prendre, notamment du côté de Fred VanVleet et Jakob Pöltl, qui seront libres comme l’air.