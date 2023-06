Sauvetage animalier: ils tiennent la tête d’un lamantin épuisé hors de l’eau pendant deux heures

Des policiers de la Floride n’ont pas eu peur de se mouiller pour sauver la vie d’un lamantin épuisé, qui peinait à demeurer à la surface pour respirer, lui maintenant la tête hors de l’eau durant deux longues heures.

«Ce lamantin va mourir direct en face de nous et je ne vais pas laisser ça arriver! On a accosté le bateau, j’ai enlevé mon équipement et je suis rentrée dans l’eau», a relaté l’officière Jill Constant, selon une publication du Bureau du shérif du comté de Pinellas sur Facebook.

Sur les images qui accompagnent la publication, on peut apercevoir le mammifère marin de 2000 livres dans les bras de deux officiers près d’un quai, dans la réserve naturelle Shell Key Preserve en Floride.

Selon les informations du corps policier, partagées par le «New York Post» jeudi, le lamantin épuisé, qui tentait de rejoindre une plage, avait fini par abandonner, se laissant plutôt flotter et tentant tant bien que mal de respirer.

C’est alors que les deux officiers de l’unité chargée de l’environnement marin et terrestre auraient sauté à l’eau pour lui porter assistance.

Le mammifère pourrait avoir souffert de famine ou de toxines, deux résultats possibles de la prolifération d'algues nuisibles, aussi appelée «marée rouge», selon le média américain.

En parallèle, les eaux de la Floride connaîtraient également une lourde diminution de sa production d’herbe marine, consommée par ce mammifère, en raison de la destruction de l’environnement.

La loi en Floride interdit de s’approcher ou de nourrir les lamantins, dont la population connaîtrait une lourde décroissance depuis quelques années, a ajouté le «New York Post».