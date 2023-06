Simple et rapide : rosettes de steak au BBQ

Qui a dit qu’un bon repas est long et compliqué à faire ? Préparer ces rosettes de steak est simple et rapide. Quelque 35 minutes suffisent. Quel plaisir de bien manger sans se casser la tête ! Pour la garniture, allez-y encore une fois avec ce que vous avez sous la main. C’est possible d’ajouter une multitude d’ingrédients tels des épinards, des tomates séchées, du fromage de chèvre, etc. Vous verrez que la simplicité a assurément sa place sur le gril. Bon BBQ !

Portions : 4 - Préparation : 20 minutes - Cuisson : 15 minutes

Ingrédients

2 bavettes de bœuf entières ou hampes de bœuf

3 c. à soupe de pesto

10 tranches de fromage provolone

10 tranches de prosciutto

1 poivron rôti

1 c. à soupe de sel kasher

2 c. à soupe d’épices BBQ au choix

1⁄4 tasse de sauce BBQ au choix

Huile végétale pour badigeonner

Technique