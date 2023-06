Un été peu mouvementé pour les Penguins?

Si plusieurs personnes s’attendent à ce que les Penguins de Pittsburgh effectuent un coup de circuit sur le marché des joueurs autonomes au cours de la saison morte, eh bien, ça ne risque pas d’être le cas.

Le président des opérations hockey des Penguins, Kyle Dubas, a déclaré vendredi lors d'une entrevue avec le NHL.com qu’il irait de paris plus modestes au lieu d’acquérir un joueur étoile. Selon lui, les plus petits paris pourraient être la solution.

«Je ne pense pas qu’on va acquérir un joueur autonome de grande envergure, a déclaré Dubas. Nous allons probablement y aller de paris plus subtils. Nous aurons besoin d'eux pour réussir, mais je ne pense pas que nous soyons très actifs sur le marché des attaquants qui recherchent des contrats à long terme, car c’est très coûteux», a souligné Dubas vendredi, dont les paroles ont été reprises sur le NHL.com.

Dubas a mentionné qu’il souhaite ajouter des joueurs de profondeur qui peuvent aider les vedettes de l’équipe comme Sidney Crosby, Evgeni Malkin, Jake Guentzel et Kristopher Letang.

«Il faut ajouter du talent et je pense surtout au groupe d'attaquants, a déclaré Dubas. L'année dernière, le groupe a obtenu d'excellentes performances de ses joueurs principaux et a tout de même raté les séries. Nous devons avoir des joueurs au bas de l'alignement, sur les troisième et quatrième lignes, qui peuvent apporter certaines utilités», a rétorqué l’homme de hockey.

Devant le filet

Un des dossiers prioritaires du grand manitou de l’équipe de la Ville de l’Acier est celui du gardien numéro un Tristan Jarry.

L’homme masqué n’a toujours pas de contrat en vue de la prochaine saison et il pourrait devenir libre comme l’air le 1er juillet s’il ne s’entend pas avec les Penguins.

Dubas a déclaré qu’aucun gardien dans l’organisation n’est en mesure de remplacer le portier de 28 ans.

«Nous avons de jeunes gardiens que nous aimons bien, mais personne ne les pousse. Il va falloir trouver une solution avec Tristan ou nous allons devoir nous pencher sur la question afin de trouver une solution qui pourrait être par le biais d'un échange ou sur le marché des joueurs autonomes.»

Jarry a affiché une fiche de 24-13-7 avec une moyenne de buts alloués de 2,90, un pourcentage d'arrêts de .909 et deux jeux blancs en 47 départs la saison dernière.

La formation de Pittsburgh a raté les séries éliminatoires pour la première fois depuis la saison 2005-2006.