Une jeune agricultrice lance un cri du cœur: «La bureaucratie, ça n’a pas de bon sens»

Une jeune agricultrice de l’Estrie, qui a tout vendu pour investir un million de dollars dans sa ferme, lance un cri du cœur pour que l’on aide d’urgence la relève étouffée par la bureaucratie.

«On nous fait miroiter des subventions à la relève, mais ce n’est pas ça le portrait», confie au Journal Mélanie Jodoin, 35 ans, une agricultrice de la Ferme BMJD, à Racine, dans la MRC du Val-Saint-François.

«La bureaucratie, ça n’a pas de bon sens», désespère celle qui vend des boîtes mixtes de bœuf, de porc et d’agneau dans son coin.

Elle raconte que même son beau-père fiscaliste, qui leur donne un coup de main depuis trois ans, trouve que les exigences des subventions sont «un casse-tête».

«Les demandes pour obtenir des subventions, ce n’est pas simple. Les réponses ne sont jamais claires. Ça ne finit plus de finir», ajoute-t-elle, en berçant sa petite.

La semaine dernière, Québec a lancé une ronde de consultations pour moderniser la Loi sur la protection du territoire agricole d’ici l’an prochain pour protéger le garde-manger du Québec, mais Mélanie a la tête ailleurs par les temps qui courent.

Salaires d’appoint

Ces dernières années, elle et son conjoint ont vendu leur propriété pour se procurer une terre, des animaux avec une petite maison, mais ils doivent toujours s’accrocher à un autre revenu pour joindre les deux bouts, même si les affaires vont bien à la ferme.

Mélanie est travailleuse sociale et son conjoint, Benoit Ducharme, a deux entreprises, une en excavation et une autre en mécanique industrielle.

«On a un autre métier lui et moi. Si on n’en avait pas, on ne pourrait pas survivre. On ne pourrait pas nourrir nos trois enfants», partage-t-elle sous le chant perçant des cigales.

Au Québec, plus de 44% des agriculteurs de la relève avaient un autre emploi en 2021, soit 6% de plus qu’en 2006, selon le gouvernement québécois.

Près d’un quart des jeunes agriculteurs (23%) ont une «mauvaise ou une très mauvaise santé financière», selon l’Union des producteurs agricoles.

Bureaucratie en folie

Ce que regrette Mélanie, c’est qu’après avoir misé tout ce qu’elle avait, l’aide d’organismes comme la Financière agricole du Québec, qui lui permettrait de souffler un peu, semble laborieuse à obtenir.

Photo Francis Halin

«On est bloqué. C’est bien beau investir, investir, investir, mais faut qu’il en reste pour la famille», poursuit-elle en nourrissant ses bœufs dans l’enclos.

Depuis deux ans, Mélanie soutient qu’elle se perd dans un dédale de paperasses pour essayer d’avoir une aide de 10 000 dollars, sans succès.

Pire encore, l’hiver dernier, elle affirme même qu’on lui a dit, pour une autre demande de subvention, d’effectuer l’installation d’infrastructures par temps froid pour avoir «peut-être» la chance de décrocher une fameuse aide financière.

«On nous a demandé de planter les poteaux, les fils électriques en plein mois de décembre. J’ai répondu à la personne au bout du fil: "Comment veux-tu que je plante ça en plein hiver?"» s’impatiente l’agricultrice.

«On veut que les terres soient plus accessibles aux jeunes pour que ce soient des Québécois qui les prennent. On prône le local, mais si on n’aide pas les jeunes, comment voulez-vous que l’on puisse faire des produits locaux?» s’interroge-t-elle.

La Financière agricole se défend

Jointe par Le Journal, la Financière agricole du Québec (FADQ) s'est défendue en disant que son programme qui aide la relève est « nettement plus généreux au Québec qu’ailleurs au Canada et aux États-Unis ».

Plus de 51 % des activités de financement auprès d’entreprises avec un agriculteur âgé de 40 ans et moins, quelque 13,1 millions de dollars à 570 jeunes de la relève, 2 600 aides pour un total d’environ 61 millions de dollars en cinq ans... la FADQ a indiqué au contraire être présente et a aussi rejeté du revers les problèmes liés à la paperasse.

« L’accompagnement efficace de la clientèle est une priorité pour La Financière agricole. Nos conseillers ont comme objectif d’assurer avec diligence le traitement des dossiers qui lui sont présentés », a assuré sa directrice des communications Cynthia Byrne.

« Notamment, l’information complète de la part des producteurs permet de vérifier rapidement l’admissibilité des dossiers et le respect des objectifs des programmes», a-t-elle conclu.

– Avec la collaboration de Nicolas Brasseur