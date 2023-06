Voici comment fonctionne les nouvelles eSIM pour votre téléphone intelligent

Commençons par un retour dans le passé. Les cartes SIM sont apparues avec la norme GSM en 1991, permettant aux abonnés d'utiliser leur téléphone sur n'importe quel réseau et leur compte opérateur (c'est-à-dire leur numéro de téléphone mobile) avec n'importe quel téléphone, simplement en insérant un morceau de plastique doté d'une puce électronique.

Ce détail technique – la carte SIM – procure encore aujourd’hui un grand avantage à la norme GSM sur l’autre norme, CDMA, que plusieurs opérateurs ont graduellement abandonné, comme Bell et Telus au pays.

Pour les intéressés, la planète cellulaire était divisée en deux clans :

GSM : global system for mobile communications – système mondial de communications avec les mobiles. SIM : subscriber identity module ou module d’identification de l’abonné

CDMA : code division multiple access – accès multiple par répartition en code

Autre retour dans le passé, il y a plus de dix ans, le lancement de la norme LTE (long terme evolution – technologie d’évolution à long terme) a sonné le glas de la norme CDMA.

Comme les cartes SIM classiques, une eSIM est une puce SIM numérique standard vous permettant d’activer un forfait cellulaire auprès de votre opérateur sans devoir utiliser de carte SIM physique. Selon Apple, il peut y avoir jusqu’à huit puces eSIM ou plus sur un iPhone et utiliser deux numéros de téléphone en même temps.

L’opérateur Vidéotron la décrit encore mieux : « l’eSIM, ou SIM embarquée, est une minuscule puce intégrée à un appareil mobile et ayant les mêmes fonctions qu’une carte SIM standard.

L’eSIM est 60 fois plus petite que la carte nano SIM et peut être soudée dans n’importe quel appareil mobile, comme un téléphone intelligent, une montre connectée, un ordinateur connecté ou une tablette. Elle est standardisée par des organismes reconnus dans l’industrie.

La puce eSIM présente certains avantages :

Conception de nouveaux appareils ultraplats et étanches, grâce à l’économie d’espace physique et à l’absence de fente pour une carte SIM standard

Possibilité de connecter de nouveaux types d’appareils

Augmentation du nombre d’appareils connectés par utilisateur

Amélioration de l’expérience client grâce à la numérisation du processus d’abonnement à un forfait mobile

Logistique simplifiée pour les opérateurs mobiles »

Puce évolutive pour l’Internet des objets

Cette puce évolutive (environ 5 × 6 mm, soit une fraction de la taille d'une nano-SIM) stocke non seulement les données d'abonnement, mais peut également être téléchargée par voie hertzienne, à distance.

Concrètement, il n'est plus nécessaire d'insérer manuellement des cartes SIM dans nos appareils mobiles ni dans des centaines de millions d’objets connectés qui envahiront nos bureaux et domiciles; communément appelé l’IdO ou l’Internet des objets.

Configuration simplifiée

Pour configurer une carte eSIM pour la première fois sur son téléphone intelligent, la procédure est toute simple, il suffit d’allumer son appareil et de suivre les instructions à l’écran. L'abonné aura à ouvrir un code QR généré par l'opérateur ou de saisir manuellement les paramètres suivants : l'adresse du serveur SM-DP+ (Subscription Manager Data Preparation) et le code d'activation. L'opérateur vous les fournira.

Le service de transfert rapide eSIM vous permet de transférer les données SIM de votre ancien appareil vers le nouveau sans avoir besoin de contacter l’opérateur.

Avantages clients

En fait, la technologie eSIM présente à la fois des avantages et des inconvénients, du moins pour les opérateurs.

Certes, elle simplifie la vente de services, mais elle permet aussi aux clients de passer plus facilement à la concurrence. Actuellement, il y a un certain délai entre la commande d'une nouvelle carte SIM et sa réception. Avec une eSIM, la transition est réduite au minimum, vous pouvez obtenir un code d'activation beaucoup plus rapidement. Les opérateurs ne veulent certainement pas que vous les quittiez avec une telle facilité.

Deuxièmement, dans la plupart des pays occidentaux, les téléphones intelligents sont sous contrat, ce qui signifie qu'ils sont liés à l'opérateur qui les a vendus et qu'ils ne fonctionnent qu'avec les cartes SIM émises par cet opérateur. Ce qui annule les avantages de l’eSIM pour les abonnés.

Et profils multiples

Enfin, dernier avantage client, la puce eSIM peut héberger plusieurs profils simultanément, avec une capacité de mémoire de 512Ko contre 64 ou 128Ko pour les SIM traditionnelles. Cela permet aux utilisateurs de passer d'une carte SIM virtuelle à l'autre. Dans le nouvel iPhone par exemple, cette opération s'effectue en appuyant sur Réglages –> Cellulaire –> Plans cellulaires.

Votre iPhone par exemple intègre sans doute déjà une puce eSIM. Cette opération s'effectue en allant à Réglages –> Réseau cellulaire –> Ajouter une eSIM. Comme illustré ici.